Teljes a Queen-film szereposztása, megvan, kik játsszák a tagokat

A múlt hónapban derült ki, hogy tényleg elkészül a régóta hányódó életrajzi film a zenekarról, és akkor már azt is lehetett tudni, hogy Freddie Mercury szerepét a Mr Robot sorozatból ismert Rami Malek játssza majd, nem pedig az eredetileg kinézett Sacha Baron Cohen.

Sőt, az is kiderült, hogy Bryan Singer (Közönséges bűnözők, X-Men) lesz a rendező, azóta pedig a másik három tag szerepére is megtalálták a színészeket. Eszerint Brian Mayt Gwilym Lee alakítja majd, aki a Kisvárosi gyilkosságok Charlie Nelson őrmestereként lehet ismert; Joe Mazzello (Tim a Jurassic Parkból, de a Social Networkben is játszott) játssza John Deacont, Roger Taylort pedig a tavalyi X-Men filmben feltűnő Ben Hardy.

A hírt a Queen honlapján jelentették be, és a film - melynek címe természetesen Bohemian Rhapsody lesz - alkotói azt ígérik, az ikonikus pillanatokat, mint a Live Aid-fellépés, élethűen visszaadják majd.