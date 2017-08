Egyre több a gond Han Solo körül

A Disney maximumra kapcsolta a tempót a Csillagok háborújával, aminek köszönhetően nem csak új trilógiát kapunk ugyebár, hanem több antológiát és szólófilmet is, mint például a Zsivány Egyes volt tavaly. Utóbbi kategóriába tartozik az ifjú Han Solóról szóló előzményfilm is, amivel úgy néz ki komoly gondok vannak, mert nem csak a rendezőket rúgták ki nemrég, hanem az egy rakás HBO-sorozatból is ismert Michael K. Williamset is.

Williamset ugyebár olyan HBO-sorozatokból lehet ismerni, mint a Night Of, a Boardwalk Empire vagy a Drót, amiben a dílerfosztogató Omar szerepét alakította zseniálisan. Ezért már régóta kijárt neki egy tényleg komolyabb filmszerep, azonban a Deadline szerint sajnos a Han Solo-filmben mégsem fog feltűnni.

A Phil Lord és Christopher Miller helyére érkező Ron Howard ugyanis kivágta a filmből azokat a részeket, amikben Williams szerepel, és mivel a pótforgatás idején egy másik filmen kell dolgoznia, végül kimaradt Han Solo korai kalandjaiból, a Drót-rajongók legnagyobb szomorúságára. Williams a The Red Sea Diving Resort c. kémfilmen dolgozik Dél-Afrikában, és egyszerűen fizikailag képtelenség lett volna megoldani neki, hogy visszarepülgessen Londonba a pótforgatásokra.

Elvileg Williams karaktere egy vagány, félig ember, félig állat szereplő lett volna, amire a színész kifejezetten büszke volt, de sajnos úgy néz ki, hogy ebből már nem lesz semmi köszönhetően annak, hogy a Disney nagyon nem volt elégedett a Han Solo-film eddigi eredményeivel.