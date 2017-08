Ne igazán számítson senki a Bad Boys 3-ra

Hiába érkeztek hírek korábban arról, hogy nagyon csinálják már a Bad Boys harmadik részét, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesz ebből semmi. A film elvesztette az eddigi rendezőjét, visszavonták a bemutatási dátumot, és most Martin Lawrence is arról beszélt az EW-nek, hogy nem fűz már nagy reményeket ehhez a projekthez.

Lawrence szerint nem úgy néz ki a helyzet, hogy 12 évvel a Bad Boys 2 után lesz is bármi, ráadásul Will Smith is elkezdett más filmen dolgozni. Annak ellenére, hogy maga Smith mondta még korábban, hogy nagyon közel vannak már a Bad Boys 3-hoz. Lawrence egyébként sajnálja, mert elmondása szerint imádott Smith-szel dolgozni. Ezért most is készen áll, ha a stúdió egyszer képes összeszedni a stábot a folytatásra.