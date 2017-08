Váratlan folytatás érkezik Jack Nicholson klasszikusához

Az ötszörös Oscar-jelölt Richard Linklater, a Mielőtt felkel a Nap és a Sráckor rendezője az Oscar-szezonra időzíti visszatérését, és megrendezi az 1973-as, három Oscarra jelölt, Jack Nicholson főszereplésével készült Az utolsó szolgálat című film kvázi-folytatását.

A Last Flag Flying alapjául Darryl Ponicsan 2005-ös, azonos című regénye szolgál; az író ebben írta meg 1970-es, The Last Detail (Az utolsó szolgálat) című művének folytatását. Abból a könyvből 1973-ban készült film Hal Ashby rendezésében. A filmért Jack Nicholsont a legjobb főszereplő Oscarjára jelölték, és könnyen lehet, hogy ugyanez lesz a sorsa a Linklater-film főszerepét jegyző Bryan Cranstonnak (Breaking Bad) is.

Az 1973-as filmben két katona kísért a börtönbe egy elítéltet, út közben megmutatva neki azt is, mit jelent igazán élni. A Last Flag Flyingban - írja az IndieWire - visszatérnek a szereplők: "az idősebb Jack Nicholson" lesz Cranston, mellette pedig Steve Carrell és Laurence Fishburne lesznek a főszereplők. A most megjelent előzetes szerint a három vietnami veterán azért találkozik hosszú idő után, hogy eltemessék egyikük iraki háborúban meghalt fiát, de nem a hadsereg, inkább a maguk módján.

A filmet először szeptember végén vetítik majd a New York-i filmfesztiválon, aztán november 3-án kerül moziforgalmazásba, épp időben ahhoz, hogy elégtételt szolgáltathasson a legutóbb a Sráckorért több kategóriában jelölt és alulmaradt Linklaternek a díjszezonban.