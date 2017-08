Olyan rossz horrorfilm, hogy kinevetni sem lehet

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy amerikai horror úgy érkezik meg a magyar mozikba, hogy azt az Egyesült Államokban be sem mutatták, sőt azt sem lehet tudni, hogy egyáltalán bemutatják-e. Eredetileg 2015-ben akarták mozikba küldeni, majd folyamatosan tolták a bemutatót, végül mindössze néhány nappal a tervezett júniusi bemutató előtt azt is törölték, és jelenleg nincs hivatalos amerikai bemutató dátuma a filmnek. Lehet nem is baj, ha minél kevesebb ember rabolja vele az idejét.

Az Amityville - Az ébredés egy 17 részes horror franchise legújabb darabja, ami annyira meta szeretne lenni, hogy a filmbeli karakterek szájából el is hangzik egy párbeszéd, amiben leoltják a 2005-ös Ryan Reynolds főszereplésével készült remake-et, sőt igazából az összes remake-et. Mondjuk ez alaptalan, mert elég biztos vagyok benne, hogy az a feldolgozás is nézhetőbb Az ébredésnél, ami maximum filmszakos diákoknak lehet jó házi feladatnak, hogy megkeressék benne az összes hibát, elvarratlan szálat, elhibázott kreatív döntést.

Amityville-sorozat 1974 november 13-án Ronald DeFeo Jr. megölte hat családtagját az Amityville-ben található házukban. Gyilkosságért elítélték, de azt vallotta, hogy egy démon hatására követte el a bűncselekményt.

1975 decemberében a Lutz család költözött ide három gyerekükkel, de 28 napig bírták csak, mert bevallásuk szerint folyamatos természetfeletti események történtek a házban.

A házról az első regény mindössze 13 hónappal a DeFeo-gyilkosság után jelent meg. Azóta több könyv, legalább 18 film és több dokumentumfilm és sorozat is készült a témában.

A történet arról szól, hogy hogy egy három gyermekét egyedül nevelő anyuka (Jennifer Jason Leigh) beköltözik abba a bizonyos Amityville-i házba, ami a valóságban is létezik. A három gyerekéből a fiú, James (Cameron Monaghan) kómában fekszik, speciális ápolást igényel, van még egy tinédzser lánya, Belle (Bella Thorne) aki megkérdőjelezhető öltözködési és sminkelési döntéseket hoz, de egyébként teljesen átlagos tinédzser, illetve van egy 8 éves húga, Juliet (Mckenna Grace).

Viszonylag hamar kiderül, hogy miért adták olcsón ezt az egyébként igen nagy és jó környéken található házat: korábban szörnyű tragédiák helyszíne volt, anyu mégis úgy döntött, hogy jó ötlet nekik ide beköltözni, a kómában lévő fiúval együtt. Hogy miért, azt nem tudjuk, valószínűleg nem is fontos, de egyébként Jennifer Jason Leigh karaktere rejtély marad a közönség számára, akinek a motivációit nehezebb megfejteni, mint Kósa Lajos körmondatait a doorstep sajtótájékoztatókon.

Főként lánya a történet főszereplője, azt követjük, hogy vele mi történik. Ahogy jönnek az egyre furcsább és félelmetes történések a házban kiderül, hogy neki fogalma sem volt a házuk előéletéről. Az iskolai barátai magyarázzák el neki, hogy ez a ház bizony igazi legendának számít horror műfajban. Naívan csodálkozik rá az eseményekre, és próbál valami értelmet keresni a történtekben, de nincs könnyű dolga. Bella Thorne alakítása tökéletesen semmilyen, de látszólag nem is kapott túl sok instrukciót a rendezőtől, hogy milyen érzelmi utat is kellene bejárnia a film során.

Nem tudjuk ajánlani Index.hu: 2/10 IMDb: 5,5

A kezdő képsorok alapján azt gondoltam, hogy az utóbbi években különösen népszerű true crime vonalat akarja majd valahogyan a horrorral keresztezni. Később viszont kiderül, hogy van nagyon sok ötletük, ami jól is elsülhetnek, ezeket azonban csak bedobják és a legtöbb később nem is kerül elő később, vagy ha igen, akkor mindenfajta magyarázat nélkül. Van egy kis természetfeletti démoni vonal, egy kis családi dráma tinédzserkori problémákkal súlyosbítva. Horror szinten ezeket csak üres ijesztegetésekkel tudja megtámogatni, de egyébként nem derül ki, hogy milyen film is akar lenni az Amityville - Az ébredés, mert totálisan hiányzik belőle a fókusz.

A bevezetőben említettem, a történet egy pontján a fiatal lány gimis ismerősei konkrétan foglalkoznak a ház történetével és az egyik gimis haver (Thomas Mann) szinte csak azért van a történetben, hogy elmondhassa: ő megnézte a Rettegés házát abban a házban, ahol a rettegés háza játszódik. Ezt a helyzetet viszont máskor nem veszi figyelembe a film, egyébként a szereplők pont úgy viselkednek, mint akik egy horrorfilmet sem láttak az életükben.

A rendező (Franck Khalfoun - P2, Maniac) lehet, hogy látta az összest és mindegyikben megtetszett neki valami, amit fel akart használni. Egymás után dobja be a horror kliséket, de nagyrészük nem is “komoly”, a legtöbb ijesztegetésről kiderül, hogy csak álom. Néha pedig mitológiát akar építeni, illetve készül a folytatásra, ahol olyanokra is kitér, amikre nincs idő. Aztán a film hirtelen véget ér.

Mintha kifutottak volna az időből és valahogy abba kellett volna hagyni, de még azokat a dolgokat sem magyarázták el rendesen, amik a megoldásban kulcsszerepet kaptak. Menthetetlen film: nem tud rendesen megijeszteni, nem tud semmit hozzátenni a horrorfilmekhez, az összefüggéstelen történetvezetés miatt még felszabadultan kinevetni sem lehet.