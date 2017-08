Ryan Reynolds sem tudta megmenteni a hétvégét

16 éve nem volt ilyen gyatra hétvégéje a moziknak Észak-Amerikában, de a magyarok sem lepték el a mozikat a hét utolsó napjain, vélhetően a strandidő miatt közel harminc százalékkal estek vissza a bevételek az előző hétvégéhez képest.

Idehaza és az Egyesült Államokban is Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson akció-vígjátékára, a Sokkal több mint testőrre voltak a legtöbben kíváncsiak, de ez a szám nálunk a 36 ezret sem érte el. A filmtől egyébként az Index sem volt elájulva, a kritikánkat itt olvashatja.

A Pappa Pia közben visszaszorult a második helyre, és ahhoz képest, hogy több mint 70 ezer nézővel indított, ezúttal mindössze 30 ezer ember ült be rá, vagyis közel 60 százalékkal zuhant a nézettsége az előző heti eredményhez képest.

A harmadik helyet az Amityville-sorozat legújabb, frissen bemutatott darabja csípte meg, de sokat elárul a hétvégi nézőszámokról, hogy ehhez kevesebb mint 12 ezer néző is elég volt országosan. A film egyébként rémes. "Menthetetlen film: nem tud rendesen megijeszteni, nem tud semmit hozzátenni a horrorfilmekhez, az összefüggéstelen történetvezetés miatt még felszabadultan kinevetni sem lehet" – írtuk róla.

Nagyot, több mint hatvan százalékot, esett az Annabelle 2 is az előző hétvégéhez képest. "Ostoba, lassú, zavaros, érdektelen előzményfilm. Megijedni, rettegni nem nagyon lehet rajta" – foglaltuk össze a látottakat kritikánkban.

Hasonlóan nagyot zuhant a Will Ferrell-féle A szerencse háza is, amire 57 százalékkal kevesebben ültek be, mint az előző hétvégén, a Logan Lucky pedig szinte egyáltalán nem tüzelte fel a magyarokat, a nagy nevek ellenére (Channing Tatum, Katie Holmes, Daniel Craig stb.) kb. 7300 jegyet váltottak rá, nekünk ennél azért jobban tetszett.

Gyászoltak az amerikai mozik

Az Egyesült Államokban a teljes hétvégi árbevétel mindössze 65 millió dollár volt, ami azt jelenti, hogy 2001 szeptembere óta nem volt ilyen rossz hétvégéje az amerikai moziknak. Akkor a gépeltérítő terroristák kavartak be, most pedig a Harvey hurrikán, valamint a Floyd Mayweather és Conor McGregor közötti bokszmeccs.

Az amerikaiaknál ezen a héten is a Sokkal több mint testőr vezetett, amihez elég volt a mindössze tízmillió dolláros bevétel is. Az Annabelle második része is tartotta a második helyét, ezúttal 7,4 milliót hozott, így már közel 78 milliós összebevételnél tart a harmadik hétvégéje után.

Friss belépő volt a Balerina című francia animáció, aminek csekély ötmillió dolláros bevétele elég volt a harmadik helyhez a nyitóhétvégéjén. Még ennél is rosszabbul indított a Bruce Lee életéről szóló Birth of the Dragon, ami 2,5 milliót hozott az első hétvégéjén, és még ennél is kisebb bevétellel startoltak az All Siants, a Good Time, valamint az Ingrid Goes West című filmek, amelyek még az első tíz közé sem tudtak beférkőzni.