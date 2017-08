Végre őszintén kiröhöghetjük Schwarzeneggert

A Killing Gunther című filmben Arnold Schwarzenegger egyszerre játssza a világ legjobb és legkeményebb bérgyilkosát, és egy idióta ruhákban, idétlen frizurákkal pózoló, hülye pojácát.

Az Így jártam anyátokkal Robinjaként elhíresült Cobie Smulders is szerepel a Killing Gunther című filmben, amelyet a színésznő férje és két gyerekének apja, Taran Killam rendez. Az inkább színészként ismert Killam (12 év rabszolgaság, Saturday Night Live) vette rá az USA Kalifornia államának 38. kormányzóját, hogy tegye magát szándékosan röhejessé, beszéljen a szokottnál is bénább osztrák akcentussal, járjon ciki ruhákban, nyírja debilre a haját, és poénkodjon mindenen, amit eddig filmeken csinált - még a Terminátorra is elhangzik egy utalás a most megjelent előzetesben.

A film sztorija szerint Gunther (Schwarzenegger) a világ legjobb bérgyilkosa, akit viszont az összes kollégája utal, egyrészt, mert elveszi a munkájukat, másrészt meg túlzottan excentrikus. Úgyhogy a többiek - akik szintén elég elborult arcok - összefognak, hogy kinyírják őt, ami persze nyilván nem sikerül, sőt, mintha Gunther mindig egy lépéssel előttük járna.

A filmet Amerikában október 20-án mutatják be.