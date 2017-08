Tejszínhabos hereborotválással tér vissza a Baromi őrjárat

17 évvel az első rész után kerül majd mozikba a Baromi őrjárat második része. Az alkotók, azaz a Broken Lizard csapat tagjai, már a hónap elején bejelentették, hogy elkészültek a filmmel, hétfőn pedig az első előzetes is befutott a folytatáshoz.

A készítők nem sokat lacafacáztak: mindjárt egy nagyon tömény, piros karikás trailert hoztak ki. Az egyperces videóból a történetről nagyjából semmi nem derül ki, csupán az, hogy ezek az unatkozó, pihent agyú egyenruhások még mindig nagyon hülyék, a trailer például mindjárt egy tejszínhabos zacsiborotválással kezdődik, és később sem nagyon vesz vissza a tempóból.

A filmet egyébként a rajongók finanszírozták, a Broken Lizard tagjai eredetileg kétmillió dollárt szerettek volna összekalapozni a folytatásra, de végül több mint 4,4 millió futott be, ebből kezdtek el forgatni 2015 októberében. Egy Twitter-poszt alapján nagy esély van arra is, hogy a legendás Willie Nelson is feltűnik a Baromi őrjárat 2-ben, ami jövő tavasszal fog először mozikba kerülni, stílszerűen április huszadikán.