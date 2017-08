Fesztiválfődíjat nyert Ausztriában Török Ferenc filmje

Magyar sikerrel zárult a 30. Der neue Heimatfilm elnevezésű nemzetközi filmfesztivál az ausztriai Freistadtban, ahol a legjobb játékfilm díját Török Ferenc 1945 című alkotása nyerte el. A szülőföld, haza és otthon tematikájú filmekre specializálódott szemle idén 17 országból 60 filmet mutatott be augusztus 23. és 27. között. A díjat Török Ferenc és Szántó T. Gábor személyesen vette át a fesztivál záróünnepségén – közölte a Filmalap.

A filmet mi is szerettük, kritikusunk ezt írta a filmet rendező Török Ferencről: „Biztosan ki tudom jelenteni, hogy ez a legjobb film, amit eddig csinált. Nem felhőtlen szórakozás, és nem a legidézhetőbb, de a legjobb film. Az 1945 egy westernből táplálkozó vidéki ballada, profi forgatókönyvvel, biztos kezű rendezéssel, emlékezetes képekkel (Ragályi Elemér volt az operatőr), és bivalyerős színészekkel, élükön Rudolf Péterrel. (...) De az 1945 nem csak Rudolf Péterből áll, hanem a cselekményéből is. (…) Az 1945 a magyarokról szól. De nem biztos, hogy örülünk neki.”

Az 1945 világszerte nagy siker a filmfesztiválokon, korábban közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban és a budapesti Titanic filmfesztiválon is. Műsorra tűzte a nagy presztízsű edinburghi, majd a jeruzsálemi filmfesztivál is, ahol a Jad Vasem Intézet díját nyerte el, San Franciscóban a kritikusok díjával együtt a közönségdíjat is elnyerte július végén. Csak Észak-Amerikában már 40 filmfesztiválra kapott meghívást, novemberben pedig az amerikai forgalmazó, a Menemsha Films New York-i és Los Angeles-i mozikban is műsorra tűzi az 1945-öt.

Török Ferenc filmjét Magyarországon április óta majdnem 35 ezren nézték meg. Mi pedig Berlinben is beszélgettünk az alkotókkal, aztán interjúztunk Rudolf Péterrel is.