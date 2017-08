A motoros szamurájkard-küzdelem még semmi

"Az első Raid, magyar címmel A rajtaütés volt az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb akciófilmje, pontosan azért, mert semmi másról nem szólt a féktelen csihi-puhin kívül, azt pedig olyan precizitással és fantáziával művelték, hogy nehéz volt egy akciórajongónak nem beleszeretnie" - írtuk az indonéz Raidről, amelynek azóta már a második része is elkészült. Ha nem is folytatása, de úgy tűnik, legalábbis testvérfilmje lesz a dél-koreai The Villainess.

Az itthon egyelőre ismeretlen, dél-koreai filmrendező, Byung-gil Jung a The Villainess-szel (a cím a "főgonosz" női megfelelője) az egész világon berobbanhat, amire már az is utal, hogy a brutális akciófilm premierje az érzékeny európai művészfilmekkel azonosított cannes-i filmfesztiválon volt.

De persze ennél nyilván fontosabb, hogy a film előzetese alapján legalább akkora hype várható körülötte, ami világhírűvé tette a Raidet is: a nem túl összetett alapötletet, úgy néz ki, kifejezetten egyedi látványvilággal, hihetetlenül jó ritmusérzékkel, és nagy - meg persze beteg - fantáziával turbózta fel a rendező.

A sztori szerint egy már gyerekkorában bérgyilkossá kiképzett nő, akinek a neve ezúttal nem Nikita, hanem Sook-hee, tíz év szolgálat után végre független akar lenni. El is kezdene színészként dolgozni, de a múltja persze bekavar, és ha nem akarja, hogy minden összeomoljon, akkor neki kell a kezébe venni az ügyeket. És az "ügyek" itt szamurájkardot, baltát, botokat és különböző lőfegyvereket jelent.

A filmet Dél-Koreában és több fesztiválon már bemutatták, a kritika pedig elájult tőle, sok kritikus szuperlatívuszokban írt róla, a Rotten Tomatoes kritikagyűjtő portálon is majdnem 80 százalékon áll. A hétvégén pedig Amerikában is moziforgalmazásba kerül - nyilván az ottani számai döntenek majd arról, mi lesz a film és a rendező további sorsa.