Angelina Jolie nagyon szeretné, ha elkészülne a Demóna 2.

Már 2015-ben bejelentették, hogy lesz Demóna 2., azaz elkészül az élőszereplős Csipkerózsika film folytatása. Angelina Jolie is jelezte, hogy szívesen fontolóra veszi a dolgot, ami nem csoda, hiszen elég jól keresett vele, de aztán nagy csend lett a filmterv körül, és úgy tűnt feledésbe merül. Most azonban ismét felmerült a folytatás, forgatókönyvírót is találtak a projekthez, Jez Butterworth személyében, aki már több forgatókönyvet is írt a Disney-nek. Most éppen az élőszereplős 101 kiskutya filmet írja, mert természetese olyan is lesz.

Mint minden élőszereplős Disney fim, a Demóna is nagyon szépen termelt a cégnek, 758 millió dollár bevételt hozott össze világszerte és ezzel a 2014-es év negyedik legnagyobb bevételt hozó filmje lett. A filmet mi is szerettük , bár nagyon sok kritika kiemelte Jolie egysíkú alakítását. Ennek ellenére a színésznőnek az elmúlt jó pár évben ez volt a legtöbb bevételt hozó filmje, csak a Kung Fu Pandáért kapott hasonlóan nagy összeget. Saját filmjei nem nevezhetők kasszasikernek, így nem csoda, ha az éppen válófélben lévő Jolie szívesen benne lenne a folytatásban.