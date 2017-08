James Francóék már az öngyilkosságból is üzletet csinálnak

A Breaking Bad (Totál szívás) és a Better Call Saul egyik főszereplője, az abban Gus Fringet játszó Giancarlo Esposito 2008 után megrendezte második saját filmjét James Francóval és Josh Duhamellel. Az egyelőre The Show és This Is Your Death címeken is futó film egy, a szokottnál is durvább valóságshow-ról szól.

Josh Duhamel a filmben egy valóságshow műsorvezetője, aki hőssé válik, amikor az egyik szereplő annyira beleőrül a show eredményébe, hogy lövöldözni kezd. A csatorna viszont így rájön, hogy minél durvább dolgot tudnak bemutatni, annál jobbak lesznek a bevételeik, innen meg már csak egy ugrás az ötlet, hogy Duhamel figurája egy olyan show-t vezessen, amelyben a résztvevők öngyilkosok lehetnek a kamera előtt, a közönség szórakoztatására.

A filmben a csatorna egyik nagy emberét játssza James Franco, és színészként is fontos szerepe van a rendezőnek. Ő az a sokat síró és a kamerába igen szomorúan néző Tisztességes Ember, aki szerint ez az egész azért annyira mégsem jó ötlet, és aki az előzetesből ítélve végül meg is győzi a műsorvezetőt, de alighanem akkor, amikor már késő, vagy már majdnem késő.

A filmet online és néhány moziban fogják bemutatni hamarosan, de páran már márciusban láthatták a South by Southwest filmfesztiválon, Amerikában.