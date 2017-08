Jared Leto tökéletes gonosz lesz az új Szárnyas fejvadászban

Októberben érkezik a mozikba Ridley Scott klasszikusának, a Szárnyas Fejvadásznak a folytatása, a Szárnyas fejvadász 2049, amit nem más, mint Denis Villeneuve (Érkezés, Sicario) rendez. A nem túl távoli jövőben játszódó, Magyarországon is forgott filmből már láttuk, hogy az előzetesek alapján legalábbis nagyon jól fog kinézni. Volt már több előzetes a filmhez, de ennél sokkal többel kedveskednek most az alkotók, még a mozifilm bemutatója előtt kijön ugyanis három kis előzményfilm, ami felvezeti a sztorit a nagy mozifilmhez.

Mint a címe is mutatja a mozifilm 2049-ben játszódik, az előzetesek pedig az előző éveket mutatják be, az első éppen 2036-ot. A Nexus 2036-ot Luke Scott, Ridley Scott fia rendezte. A kis előzményfilmet teljes egészében Jared Leto, a film fő gonosza uralja, aki bemutatja új, tökéletes replikáit, akik akár meg is ölik magukat a gazdájukért.

Leto mellett természetesen Harrison Ford is játszik a filmben, a főszereplő pedig Ryan Gosling, aki egy K nevű szárnyas fejvadászt alakít.