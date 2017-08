Liam Neeson az Oscarra hajt Mély Torokként

Liam Neeson lesz a főszereplő a Richard Nixon amerikai elnök bukásához vezető Watergate ügyről készülő új filmben, aminek itt az első előzetese. Neeson Mark Feltet, az FBI második emberét játssza, akiről csak 2005-ben derült ki, hogy ő szivárogtatta ki a Fehér Ház lehallgatásáról és az ennek érdekében elkövetett betöréssel kapcsolatos információkat a Washington Postnak.

Fotó: outnow.ch

Nevére sokáig nem derült fény, addig csak mély torokként emlegették. Bob Woodward és Carl Berstein, a liberális napilap két újságírója sosem fedték fel, hogy kitől szerezték értesüléseiket. Szereti a skót viszkit, dohányzik és férfi, évtizedekig csupán ennyit lehetett tudni a huszadik század legnagyobb botrányát kirobbantó illetőről. 2005-ben az akkor már nagyon beteg, 91 éves Felt végül maga mesélte el történetét a Vanity Fair újságnak.

A Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House film Felt figuráját járja körül, aki harminc éve dolgozik az FBI-nál, mégis úgy dönt, hogy jelent a saját kormánya ügyeiről, miközben ő is fél attól, hogy milyen megtorlás várhat rá. A filmet szeptember 29-én mutatják be, az előzetes alapján sokan azt gondolják, hogy Neeson megkaphatja végre az Oscar-díjat az alakításáért.

A filmet Peter Landesman rendezi, aki egyrészt korábban is foglalkozott a tényfeltáró újságírással másrészt maga is újságíróként kezdte a pályáját, és tudósított a ruandai, a koszovói vagy az afganisztáni helyzetről is.