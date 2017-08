A szakállas Joaquin Phoenix brutális mentőakcióra indul

Az idei cannes-i filmfesztiválon mutatták be Lynne Ramsay legújabb filmjét, a You Were Never Really Here-t, aminek két díjat is sikerült megnyernie. A versenyprogram filmjei közül utolsóként mutatták be, a végeredmény pedig megosztotta az újságírókat. Ahogy a fesztiválról beszámoló cikkünkben is olvasható, volt akik rögtön mesterműnek kiáltották ki a sötét bűnügyi thrillert, mások szerint viszont túlságosan erőszakos és sokszor követhetetlen a film. Most megérkezett a filmhez készített első, nemzetközi trailer.

A zsűrit lenyűgözte, megosztva ennek adták a legjobb forgatókönyv díját, továbbá Joaquin Phoenix-et választották a legjobb férfi főszereplőnek az idei fesztiválon. A filmben egy elhízott és sok szenvedésen átesett férfit alakít, akit egy fiatal lány megmentésére kérnek fel, akit pedofilok raboltak el.

A film mögött az Amazons Studios áll, akik valószínűleg Oscar-kampányt is terveznek a filmnek. Hazai bemutatóról egyelőre nem tudni, de a különösen erőszakos jeleneteket tartalmazó film forgalmazása valószínűleg nagyban függ majd attól, hogyan teljesít majd a díjszezonban.

Lynne Ramsay legutóbb 2011-ben készített filmet, akkor az anyaság nehézségeiről szóló, Beszélnünk kell Kevinrőlt forgatta le, Tilda Swinton és Ezra Miller főszereplésével. Arról írt kritikánkat itt lehet elolvasni.