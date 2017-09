10 film, amit látni kell ősszel

Bár a nyár nem volt rossz, hiszen az új Pókember, A majmok bolygójának befejezése és Christopher Nolan háborús drámája, a Dunkirk is nagyszerűen sikerült, azért az ősz szokta hozni az igazán jó filmeket. Jön többek között Sophia Coppola thrillere Nicole Kidmannel, az új Kingsman, a Hóember Jo Nesbø-regénye alapján Michael Fassbenderrel a főszerepben és Darren Aronofsky új horrorja Jennifer Lawrence-szel. Mi ezt a tíz filmet várjuk legjobban ősszel, de a cikk végén önök is szavazhatnak, hogy mire kíváncsiak a legjobban.

Csábítás (szeptember 7.)

“Sofia Coppola filmje elhagyja azt a fajta kísérletezést, ami miatt a Marie Antoinette vagy az Elveszett jelentés annyit jelentett sokaknak, cserébe egy olyan polgárháborús thrillert kapunk tőle, amit mindenki meg fog érteni. Szép alakítások, szép ruhák, szép képek, csak a felszín alá menni felesleges” - írta a filmről cannes-i tudósítónk, hozzátéve, hogy ennek ellenére nagyon is érdemes megnézni a Csábítást. A film a polgárháború idején, Virginia államban játszódik, ahol egy lányiskolában már csak pár diák és az igazgató (Nicole Kidman) maradt. Az egyik lány talál egy sebesült északi katonát (Colin Farrell), akit befogadnak, amíg fel nem gyógyul. John McBury tizedes először kedvesnek tűnik, de ahogy jobban lesz, elkezdi manipulálni a nőket (többek között Elle Fanninget és Kirsten Dunstot). Ha óriási különlegességre nem is, remek színészekre és egy izgalmas thrillerre azért számíthatunk.

Wind River - Gyilkos nyomon (szeptember 7.)

A Gyilkos nyomon Taylor Sheridan első rendezése, akinek a nagyszerű Sicario és a még nagyszerűbb A préri urai (Hell or High Water) forgatókönyvét köszönhetjük, utóbbiért Oscarra is jelölték. Így aztán nem csoda, hogy a szintén a saját forgatókönyvéből készült filmet nagyon várjuk. Tesszük ezt annak ellenére, hogy Cannesban nem nyűgözte le az Index újságíróját. “A nyomozás nem feszült, hanem csak béna, a jelenetek lassú csordogálása nem teremt atmoszférát, hanem megöli a nézőt, a lelki mélység helyett pedig sokszor csak giccset és melodrámát kapunk”. A Wind River egy indiánrezervátumban játszódik, a hideg Wyomingban, ahol egy fiatal indián lány halála miatt nyomoznak. Az egyik főszereplő a fiatal FBI-nyomozót játszó Elizabeth Olsen, a másik a rezervátum vadkilövőjét alakító Jeremy Renner. Ők keresik a megerőszakolt és halálra fagyott lány gyilkosát.

Kingsman: Az Aranykör (szeptember 21.)

"Nem akar komolykodni, csak poénokon és erőszakon keresztül szórakoztatni" - írtuk az első Kingsmanről, amiben Colin Firth brutális James Bond-imitátorként mészárolt végig két órát. Ez a film volt 2015 egyik legnagyobb meglepetése, friss volt és más, mint amit az ilyen kémfilmszerűségektől megszokhattunk. Nem meglepő, hogy elkészült a folytatás, amiben az ellenség (Julianne Moore) egy az egyben meg akarja semmisíteni a Kingsman hálózatát. Úgyhogy Colin Firth és Taron Egerton szólnak az amerikai testvérszervezetnek, a Statesmennek, azon belül Channing Tatumnak, Halle Berrynek és Jeff Bridgesnek, hogy fogjanak össze a világ megmentése érdekében. Rajtuk kívül Pedro Pascal, Sophie Cookson, Mark Strong, Michael Gambon, sőt, Elton John is játszik a filmben.

Lady Macbeth (szeptember 21.)

Nincs alázat - ezzel az alcímmel mutatják be a Lady Macbeth-et, Nyikolaj Leszkov 1865-ben írt kisregénye, a Kisvárosi Lady Macbeth legújabb adaptációját. Korábban Sosztakovics írt operát belőle, Andrzej Wajda is megfilmesítette, a budapesti Katona József Színház pedig Fullajtár Andrea címszereplésével mutatta be 1998-ban. Az ifjú Katherine fuldoklik szerelem nélkül kötött házasságában, nála jóval öregebb, megkeseredett férje és annak családja elnyomása alatt él. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, beleszeret a férje egyik alkalmazottjába, és ez a szenvedély brutális tettekre vezeti. Bár ez a film William Oldroyd első rendezése, máris besöpört egy csomó díjat, a kritikák meg nem győznek áradozni a fiatal főszereplő, Florence Pugh alakításáról.

Egyenesen át (szeptember 28.)

Perverz kíváncsisággal várjuk, hogy mégis mit tudnak kihozni Joel Schumacher 26 évvel ezelőtti sikerfilmjéből. Egyelőre nem tudtunk rájönni, hogy mi értelme volt újraforgatni ezt a filmet, ráadásul egy az egyben, szinte minden változtatás nélkül. Az Egyenesen át öt orvostanhallgató története, akik elkezdenek kísérletezni azzal, hogy a klinikai halál állapotába juttatják, majd visszahozzák egymást. A játék azonban nem várt következményekkel jár, és kénytelenek lesznek szembenézni korábbi bűneikkel. Annak idején Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin és Kiefer Sutherland játszották a főszerepeket, a 2017-es verzióba közülük csak Sutherland tér vissza. Rajta kívül Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton és Kiersey Clemons szerepelnek a remake-ben. A rendező pedig a dán Niels Arden Oplev, aki A tetovált lány 2009-es, svéd-dán-német verzióját készítette.

Tulipánláz (szeptember 28.)

Deborah Moggach azonos című regénye hatalmas siker volt, így aztán nem meglepő, hogy elkészült a filmváltozat is. A Tulipánláz a 17. századi Amszterdamban játszódik, ahol egy gazdag, idősödő férj, akit Christoph Waltz (Django elszabadul, Becstelen brigantyk, 007 Spectre: A Fantom visszatér) játszik, megbíz egy fiatal festőt (Dane DeHaan legutóbb a Valerian és az ezer bolygó városában égett egy nagyot), hogy fesse le fiatal feleségét (Alicia Vikander A dán lány és az Ex Machina sztárja). Ők persze annak rendje és módja szerint egymásba szeretnek, és a szökést kezdik tervezgetni, amihez köze van a tulipánoknak is. Jó jel, hogy a film írója Tom Stoppard, akinek többek között a Rosencrantz és Guildenstern halottat és a Szerelmes Shakespeare-t köszönhetjük, ahogy az is, hogy a főszereplőkön kívül Judi Dench és Zach Galfianakis is játszik benne. Az viszont aggasztó, hogy a Tulipánlázat három éve forgatták, de folyton elhalasztották a bemutatót.

Borg/McEnroe (október 5.)

Nemcsak a teniszrajongók várják ezt a filmet, a Borg/McEnroe ugyanis, legalábbis az előzetesek szerint jóval többről szól, mint egy teniszmeccsről. Igaz, nem akármilyen meccs volt az 1980-as wimbledoni döntő. A világ első számú teniszezője akkoriban a 24 éves Björn Borg volt, aki arra készült, hogy megszerezze az ötödik wimbledoni bajnoki címét. Rajongói nem sejtették, hogy fiatal kora ellenére kiégettnek és kimerültnek érezte magát, ráadásul minden eddiginél komolyabb kihívója akadt a balhés John McEnroe személyében. McEnroe-t a nem kevésbé balhés Shia Labeouf alakítja, Borgot pedig az izlandi származású, de Svédországban felnőtt Sverrir Gudnason, akinek ez lesz az első komoly filmszerepe. A filmben társadalmi kérdések is szóba kerülnek, például az, hogy a tenisz a mai napig a gazdagok sportjának számít, amiben nehezen érvényesül egy szegényebb sorból származó, de tehetséges gyerek.

HHhH - Himmler agyát Heydrichnek hívják (október 12.)

Az év legidiótább filmcíme is megszületett végre, igaz, hogy a készítők csak a film alapjául szolgáló könyvből merítettek. A HHhH a már többször megfilmesített Anthropoid-hadműveletről szól. 1942-ben a londoni cseh ellenállás megpróbálta megölni Reinhard Heydrichet, az SS vezetőjét, Hitler jobbkezét. Két fiatal katonát küldtek Prágába (Heydrich itt lakott, mint a Cseh–Morva Protektorátus protektorhelyettese), akik végre is hajtották a merényletet, de az nem egészen úgy sikerült, ahogy eltervezték. A HHhH-t már csak azért is érdemes megnézni, mert Budapesten forgatták, a főszerepeket pedig Jason Clarke (Zero Dark Thirty) és Rosamund Pike (Holtodiglan) játsszák. A történet korábbi feldolgozásai inkább a merénylőkre koncentráltak, ez a film viszont a Heydrich házaspárra. Reinhard Heydrichet ugyanis a felesége, Lina ismertette meg a náci ideológiával.

Hóember (október 12.)

A Hóember az azonos című Jo Nesbø-regény alapján készült. A főszereplője Harry Hole, az oslói rendőrség különc nyomozója, aki több más Nesbø-könyvben is szerepel. Ezúttal egy sorozatgyilkos után nyomoz, aki családanyákat öl és minden tetthelyen hagy egy-egy hóembert. Természetes, hogy nagyon várjuk ezt a filmet, hiszen Nesbø könyvei izgalmasak, Harry Hole-t Michael Fassbender játssza, ráadásul szerepel a filmben a legutóbbi Mission: Impossible-ben híressé vált Rebecca Ferguson, Val Kilmer, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg és Chloë Sevigny is. A rendező a Suszter, szabó, baka, kémet jegyző Thomas Alfredson, aki a 2008-as Engedj be! című felejthetetlen vámpírfilmet is rendezte. Szóval a Hóembernek muszáj jónak lennie, ebben annak ellenére bízunk, hogy az előzetesek nem nyomasztóak, hanem nyomasztóan bénák lettek.

anyám! (október 19.)

Darren Aronofsky (Rekviem egy álomért, Fekete hattyú) legújabb filmje, az anyám! vagy zseniális remekmű vagy nézhetetlen ócskaság lesz. De azért reméljük, hogy inkább az előbbi. A főszereplő egy idősödő költő (Javier Bardem) és fiatal felesége (Jennifer Lawrence, Aronofsky barátnője) egy nagy házban élnek vidéken látszólag nagyon boldogan. Egy nap egy idegen és felesége (Ed Harris és Michelle Pfeiffer) érkezik a házba, és a pár addigi élete teljesen felkavarodik. A horror körül óriási titkolózás folyt, sokág egyetlen képet sem lehetett látni belőle, csak a baromi randa plakátot. Később az előzetesektől sem lettünk sokkal okosabbak, csak annyi derült ki belőlük, hogy az anyám!-abn még a falakból is vér csöpög.