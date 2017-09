Újra retteghetünk egy elátkozott háztól

Az Insidious című horrorfranchise negyedik, és valószínűleg befejező részében Elise Reinier (Lin Shaye) fiatalságába megyünk vissza, ahol ismét valami leírhatatlan borzalommal találkozik.

Az első Insidious-filmet 2010-ben mutatták be szép sikerrel, a két folytatás (A gonosz háza, 2013 és A gonosz lélek, 2015) további rajongókat szerzett, és jövő januárban jön a negyedik rész, The Last Key (Az utolsó kulcs) címmel.

A filmet ezúttal Adam Robitel rendezi - az első kettő James Wan, a harmadik pedig a forgatókönyvíró Leigh Whannell munkája volt, utóbbi szerepel is a filmekben, így az új részben is.