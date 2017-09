Biszexuális karakter tűnhet fel az új Star Warsban

A Star Wars-filmek az utóbbi időben nagy lépést tettek afelé, hogy filmjeik jobban reprezentálják a világot és ne csak fehér, heteroszexuális férfiak lehessenek a történetek középpontjában.

Ezért történhetett, hogy Az ébredő Erő és a Zsivány egyes is, fontos női fő és mellékszereplőkkel rendelkezett. A Disney és a Lucasfilm részéről az újabb lépés az LGBTQ közönség megjelenítése lesz a filmben. Ugyanis még egyetlen Star Wars filmeben sem szerepelt olyan karakter, aki nyíltan egy szexuális kisebbséghez tartozott volna.

Fotó: lucasfilm

A Screenrant szerint ez hamarosan, az idén érkező nyolcadik részben megváltozhat. Itt tűnik majd fel először Laura Dern, aki Amilyn Holdót alakítja. Ez a karakter szerepel egy most megjelent könyvben, amit Claudia Gray írt Leia hercegnőről. Ebben feltűnik Laura Dern karaktere is és van benne egy jelenet, amiben a két nő az esetleges fajok közötti párkapcsolatról beszélget. Itt Holdo sorolja, hogy milyen fajok jöhetnének szóba nála, mire Leia megjegyzi, hogy ő inkább maradna az embereknél, azokon belül is a férfiaknál, amire Holdo azt válaszolja, hogy az túlságosan leszűkíti a lehetőségeket.

Ebből a mondatból következtet most mindenki arra, hogy a következő Star Wars-filmben valószínűleg lesz valamilyen utalás Amilyn Holdo szexuális identitására, amivel ő lehet az első nyíltan az LGBTQ-közösségbe tartozó szereplő a messzi-messzi galaxisban.

A Star Wars 8. része decemberben érkezik a mozikba, az előzetest itt lehet megnézni, itt pedig minden mostanra nyilvánosságra hozott információt lehet megtudni Az utolsó Jedikről.