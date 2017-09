Történelmet írhat egy chilei film főszereplőnője

A chilei A Fantastic Woman című film főszereplője, Daniela Vega lehet az első transznemű színésznő, akit Oscarra jelölnek.

Nem ritka, hogy egy-egy nem angol nyelvű film a díjszezonban ki tud törni a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjkategóriájából: így volt ez Michael Haneke Szerelem című filmjével, amelyet a legjobb film, a legjobb rendezés, a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb főszereplőnő kategóriájában is jelöltek a legfontosabb filmes díjra, és így volt például a Dardenne testvérek Két nap, egy éjszakájával, amiért Marion Cotillardot jelölték a díjra. És ez történt az Elle (magyarul Áldozat?) című francia filmmel, amely meghozta Isabelle Huppert első Oscar-jelölését.

És az A Fantastic Woman című, a Berlinale három díját, köztük a legjobb forgatókönyvért járó Ezüst Medvét is elnyerő filmet ugyanaz a Sony karolta fel, amely az Elle sikeres Oscar-kampányáért is felelős volt - írja az IndieWire. Így jó esély van rá, hogy elérjék, a chilei filmet szintén ne csak a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában jelöljék, de a főszereplő, Daniela Vega is jelölt legyen. Ezzel ő lenne az első transznemű színész a díj történetében, akit Oscar-díjra jelöltek.

A film, amely legutóbb a Telluride-i filmfesztiválon, legközelebb pedig Torontóban mutatkozik be, egy nightclub énekes-pincéréről szól, aki elveszíti élete szerelmét, és mivel szeretne ő is részt venni a temetésen és a virrasztáson, szembe kell néznie a férfi családjának elutasításával.

Daniela Vega Chilében született, és már nyolcéves korában felfedezték tehetségét az operaénekléshez, több operában szerepelt is.

A filmet Sebastian Leilo rendezte, és az esélyeit tovább növeli, hogy azok állnak mögötte producerként, akik a két Oscart nyert Spotlight és az Oscar-nevezett Jackie és Toni Erdmann című filmekért is feleltek.