Kizárólag borzalmak várnak Christian Bale-re

Ahogy bemutatták a Hostiles című filmet a Telluride filmfesztiválon, meg is jelent a western első előzetese. Úgy néz ki, Christian Bale és Rosamund Pike elég brutális kalandokba keverednek az indiánok földjén.

A Hostilest az a Scott Cooper rendezi, akinek szinte védjegye a kiábrándult, kőkemény, bűnnel teli Amerika ábrázolása, legyen szó akármilyen korszakról: akár a maffia tündökléséről (Fekete mise), akár a mai világban csak magára számítani tudó kisemberről (Out Of The Furnace - A harag tüze).

A főszereplő az Out Of The Furnace után újra Christian Bale lesz: ő alakítja azt a kapitányt az 1892-ben játszódó filmben, aki vállalja, hogy hazakísér egy haldokló indiánt a saját törzsének területére, át egy csomó veszélyes vidéken.

A filmben szerepel még a Holtodiglan főszereplője, Rosamund Pike, és a 4 Oscarra jelölt A préri urai (Hell or High Water) egyik főszereplője, Ben Foster is. A Hostiles a Telluride után a torontói filmfesztiválra megy tovább, hazai bemutatóról egyelőre nincs hír.