Gentben láthatják először a feldarabolt magyar hentest

A genti filmfesztiválon lesz Szász János megtörtént esetet feldolgozó, A hentes, a kurva és a félszemű című filmjének világpremierje.

A flamand városban tartott fesztiválon több bemutató is lesz, és Szász filmje tizenegy másik filmmel versenyez a fődíjért, köztük Török Ferenc 1945-jével és Martin McDonagh Three Billboards Outside Ebbing, Missouri című alkotásával.

Szász filmjének magyarországi bemutatójáról még nincs hír, azt viszont tudhatjuk, hogy a főbb szerepeket Nagy Zsolt, Gryllus Dorka és Hegedűs D. Géza alakítják, a forgatáson pedig az Index is ott járt még tavaly márciusban.

A film a húszas évek hírhedt bűncselekményének történetét dolgozza fel: Léderer Gusztáv egykori csendőr prostitúcióra kényszerítette feleségét, Schwartz Micit, egészen pontosan hagyta, hogy pénzért lefeküdjön a tehetős hentessel, Kodelka Ferenccel. Aztán amikor a pénz már nem volt elég, úgy döntöttek, hogy elteszik láb alól Kodelkát.