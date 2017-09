Ha hazudni kell a pártért, az is belefér

Izgalmas plakátot posztolt Köbli Norbert, a Félvilág, A vizsga, A berni követ és a Szabadság - Különjárat írója. A képen legújabb filmjének, az Árulóknak a plakátja látható, rajta a "Nem lehetsz okosabb a pártnál" szlogen. A film főbb szerepeit Hegedűs D. Géza, a Terápiából megismert Sztarenki Dóra és Klem Viktor alakítják, de szerepel benne Döbrösi Laura (az Aranyéletből), Kassai Ilona, Takátsy Péter és Balogh András is. A film rendezője Fazakas Péter, vele készítette Köbli a Szabadság - Különjárat című tévéfilmet is.

Az Árulók története a Guszev-ügyön alapul. Alekszej Guszev orosz tüzérszázadost hosszú évtizedeken át az 1849-49-es forradalom orosz mártírjának tartották, utcát is neveztek el róla (ez ma az ötödik kerületi Sas utca). Csakhogy ő sosem létezett, csupán egy Illés Béla nevű kommunista író találta ki. Mégpedig azért, mert megkérték, hogy találjon ki egy orosz hőst, aki összeköti a magyarok és az oroszok múltját. Így született meg Guszev százados legendája, aki még a cárral is szembeszállt, annyira szerette a magyarokat. Végül még meg is halt miattuk.

Ez a történet "a médiáról szól, ahol én is dolgoztam, dolgozom. Íróként történeteket találok ki, igaz történeteket fikcionalizálok, így mindig dilemma, meddig mehetek el felelősségteljesen a valóság dramatizálásában. Az Árulók egy olyan író története, aki számára a cél szentesíti az eszközt. Ha hazudni kell a pártért, neki az is belefér" - mesélte a filmhu-nak a sztoriról Köbli Norbert.

A film a Médiatanács Mecenatúra Programjának támogatásával készült, a Duna TV fogja vetíteni idén ősszel.