Mégsem Mel Gibson rendezi a Suicide Squad 2-t

Eldőlt, hogy Gavin O'Connor rendezi a Suicide Squad folytatását. Ő korábban a Warrior - A végső menetet és a Ben Affleck főszereplésével készült A könyvelőt rendezte. Ez utóbbi annyira jól sikerült, hogy ehhez is készül folytatás. (Mi is szerettük, ebben a cikkben írtunk róla hosszabban.) Valószínűleg A könyvelő sikere győzte meg a stúdiót, hogy O'Connor kapja meg az Öngyilkos osztagot is. Korábban több másik rendező neve is felmerült, többek között a Zátonyt készítő Jaume Collet-Serrát és Mel Gibsont tartották esélyesnek.

A Suicide Squadot a kritikusok nagyon utálták, az Index például azt írta róla, hogy "a forgatókönyv széteső és követhetetlen, a tét pedig valahogy nem elég nagy, a hősök/antihősök útja érdektelen, sokkal érdekesebb a múltjuk, amivel viszont csak a film első 25 percében foglalkozunk". Ettől függetlenül nagy pénzügyi siker lett, 175 millió dollárból készült, és 745 milliót kerestek vele világszerte.

Sokáig úgy volt, hogy az első rész rendezője, David Ayer készítheti a folytatást, végül nem őt választották. Ayer egyébként év elején egy bűnbánó posztban fejtette ki, hogy tisztában van azzal, mennyit hibázott a film készítése során. "Bárcsak lenne egy időgépem. Akkor megtenném Jokert a főgonosznak, és jobban kidolgoznám a történet vázát. Legközelebb meg kell adnom a karaktereknek azokat a sztorikat és háttereket, amiket megérdemelnek. Komolyan mondom" - írta.

A folytatást 2019-ben mutatják be.