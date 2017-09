A modern művészet egy kupac murva

Végre belenézhetünk Ruben Östlund cannes-i fődíjas filmjébe, a The Square-be. "A The Square (előző filmjével, a Lavinával ellentétben) kicsit nagyobbat merít az emberi társadalomból: foglalkozik előítéletekkel, osztályharccal, modern művészettel, etikettel, és még megannyi nagyon könnyen megpiszkálható, és nagyon könnyen kifigurázható dologgal" - írtuk a filmről tavasszal, amikor megnyerte az Arany Pálmát. (Hosszabb kritikánkat itt lehet elolvasni.)

A film főszereplője egy modern művészeti múzeum vezető kurátora, Christian Nielsen (akit a Hídból is ismert Claes Bang játszik), de fontos szerep jut egy amerikai újságírónak (Elizabeth Moss A szolgálólány meséjéből) is. A kurátor neki próbálja elmagyarázni, hogy a pár hónapja tartott szimpózium a kiállítás-kiállításokról, az valójában egy teljesen értelmes dolog, ahogy a legújabb, murvakupacokból álló projektjük is. És, ahogy az előzetesből kiderül, később más dolgok is történnek közöttük.

A filmet Magyarországon is bemutatják.