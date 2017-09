Az Apple megvenné James Bondot

Amint a Netflix mögött feltűnt a trónkövetelő Amazon és kétnaponta tűnt fel újabb és újabb tartalomgyártó és/vagy streamingszolgáltató a palettán, csak idő kérdése volt, hogy az Apple mikor száll be abba a bizniszbe, amivel egyébként elképesztő pénzeket lehet keresni. Egy tévéműsoruk, egy üzleti reality, amiben igéretes startupokat támogat a többek között Gwyneth Paltrow-val is súlyosbított zsűri már látható az iTunes-on keresztül, de a várt boom egyelőre várat magára, a cég nem szállt be úgy a tartalomgyártásba, ahogy az évente 5 milliárd dollárt sem sajnáló Netflix. Eddig.

Az Apple-ről tegnap írta meg a Hollywood Reporter, hogy beszállt a licitháborúba több más cég mellé egy olyan tévésorozat jogaiért, aminek Jennifer Aniston az egyik főszereplője. Ami viszont ennél sokkal nagyobbat szólhat, az az, hogy az Apple-nek kell a teljes James Bond-franchise, és ajánlatot tettek a jogtulajdonosnak.

Bond a maga 25 filmjével és 2,1 milliárd dolláros bevételével a filmtörténet hatodik legjövedelmezőbb filmes márkája (az első a Marvel-univerzum 4,5 milliárddal, a második a dettó Disney-tulajdon Star Wars 3,4 milliárddal), és természetesen másnak is izgatja a fantáziáját - az Amazon, a Universal és a Fox is szeretné megszerezni, és ott van még a Warner is, akik a Hollywood Reporter szerint egyelőre a legközelebb állnak ahhoz, hogy a Sonyval kötött, 2015-ben lejáró szerződés után befutók legyenek. A franchise jelenlegi értékét 2 és 5 milliárd dollár köz teszik.