Jennifer Lawrence az életéért retteg

Szeptember 8. és 17. között rendezik meg Miskolcon a 14. Jameson Cinefestet, amelynek filmes programja idén is remekül sikerült, számos nagy fesztiválkedvencet el lehet itt kapni, ráadásul ingyen. Összegyűjtöttük a 10 legérdekesebb filmet, amiért megéri a borsodi megyeszékhelyre utazni.

A fesztivál programja nem csak vetítésekből áll, lesznek koncertek, workshopok, harmadszor rendezik meg CineWine-t ahol egyszerre lehet filmeket nézni és bort kóstolni, indul egy kiállítás Dargay Attila munkáiból, aki olyan klasszikus rajzfilmeken dolgozott, mint a Vuk vagy A nagy ho-ho-horgász. Díszletfestő és látványtervezői munkáit a Színháztörténeti és Színészmúzeumban lehet megnézni.

Anyám!

Darren Aronofsky legújabb filmje jócskán megosztotta a kritikusokat, akik a velencei filmfesztiválon láthatták először a filmet. Miskolcon tényleg csak néhány nappal a világpremier után lehet megnézni a filmet, ráadásul ingyen, mindenképp ez a fesztivál egyik legnagyobb fogása. A történetben Jennifer Lawrence és Javier Bardem egy házaspárt alakítanak, akiknek az életébe egy furcsa pár tolakodik be, akiket Ed Harris és Michelle Pfeiffer alakítanak. Az előzetes alapján thriller és horror elemekre lehet számítani, aki pedig jobban kíváncsi a film jellegére az az amerikai kritikákból tájékozódhat.

Vetítések:

09.11. 18:00 Pressburger

09.13. 16:00 Zukor

Szólíts a neveden

A fesztivál másik nagy dobása a Szólíts a nevemen, amiért szinte mindenki odavolt, aki az idei Sundance fesztiválon láthatta. Luca Duadagiano filmje a 80-as évek Olaszországában játszódik és arról szól, hogy hogyan esik szerelembe a főszereplő 19 éves Elio (Timothée Chalamet), illetve a családi nyaralójukba érkező 30-as Oliver (Armie Hammer). A filmet olyan szintű kritikai szeretet övezi, hogy az írásokat összesítő Rotten Tomatoes oldalon jelenleg 100%-on áll a film, a sajtó pedig átlagosan 10-ből 9.6-re értékelte a Szólíts a nevedent.

Vetítések:

09.08. 21:00 Pressburger

09.09 21:30 Uránia

Columbus

Úgy tűnik, hogy a klasszikus fiú találkozik a lánnyal és szerelembe esnek nem egy halott műfaj. Az amerikai kritikusok egyik kedvenc idei filmje a Columbus, ami a koreai származású Kogonda első filmje, aki az interneten megjelent videó esszéivel lett híres. Első filmje az Indiana államban található Columbusban játszódik, ahova a főszereplő Jin (John Cho) a kómába esett édesapjához érkezik. Elkezdi járni a várost, így ismerkedik meg Casey-vel (Haley Lu Richardson). A film a kritikák szerint az önfeláldozást és az önértékelést is gyönyörűen bemutatja, arról nem is beszélve, hogy az építészet és és a szerelem is párhuzamba kerül.

09.11. 21:00 Pressburger

09.12. 21:30 Uránia

Lady Machbeth

A film 1865 Angliájában játszódik, főszereplője Katherine, akinek elege van abból, hogy egy szerelem és szeretet nélküli házasságban kell élnie egy nála idősebb férfivel. Viszonyt kezd férje egyik munkásával, ami drámai láncreakciót indít el. A Lady Machbeth szintén óriási kritikai sikernek örvend, azt írják, sikeresen kerüli el a viktoriánus korban játszódó filmek kliséit és szinte neo noirt varázsol a 19. századi történetből, aminek közepén a mindössze 20 éves Florence Pugh alakítása áll.

09.13 18:00 Pressburger

09.14. 15:00 Uránia

Brigsby mackó

James egy 25 éves férfi, aki életét abban a tudatban éli egy bunkerban, hogy az egész világ elpusztult és mérgező a levegő, a szülein kívül nincs is már túlélő. A helyzet nem ennyire egyszerű, a film keretét pedig James kedvenc sorozata, a Brigsby mackó határozza meg, amit gyerekeknek készítenek, mégis ő a legnagyobb rajongója. Ahogy kiderül, hogy a világról alkotott képe nem fedi a valóságot, Jamesnek ki kell találnia, hogy hogyan dolgozza fel új helyzetét. Kyle Mooney filmje mindenképp a fesztivál egyik legkülönösebb darabjának ígérkezik, ami a kreativitásról, az együttműködésről és az emberi kapcsolatok kialakításáról szól.

09.09. 15:30 Pressburger

09.11. 15:00 Uránia

09.12. 16:00 Béke

Megtorlás

Az idei Cinefest egyik legkeményebb filmjének ígérkezik a Megtorlás. Guy Pearce egy bosszúszomjas prédikátort alakít, aki mindenáron szeretné elkapni a Dakota Fanning által alakított Lizt. A film női főszereplője egyáltalán nem egy védtelen áldozat, aki megmentésre szorul. Mindent megtesz azért, hogy elérje azt a jobb életet, ami neki és a lányának jár. Martin Koolhoven filmjével kapcsolatban a legtöbben a film sötétségét emelik ki, hogy néha szinte már kellemetlen nézni bizonyos jeleneteket. A mondanivalóval kapcsolatban nincs egyetértés, vannak, akik szerint egyedi a végeredmény, mások szerint nem derült ki, hogy miről is szól ez az egész valójában.

Vetítések:

09.10 22:30 Pressburger

09.11 22:00 Uránia

A bosszú angyala

A film egyik főszereplője Francesca Eastwood, aki személyesen is Miskolcra látogat majd a fesztiválra. Egy olyan főiskolás nőt alakít, akit megerőszakol egy csoporttársa. Miután sehogysem képes feldolgozni és túllépni a történteken, teljesen megváltozik az élete. Kiderül, hogy ő csak az egyik a sok áldozat közül az egyetemen. Ezek után pedig megkezdődik a bosszúhadjárata. A filmhez sajnos igazi előzetest nem találtunk, csak egy rövid részletet.

Vetítések:

09.09. 17:30 Pressburger

09.10. 21:00 Uránia

Jólét

Robert Pattinson legújabb filmje sötét, véres és brutális. Egy Connie nevű férfit játszik, akinek az öccse egy szerencsétlenül sikerült bankrablás után börtönbe kerül. A Jólét pedig azt mutatja be, hogy milyen őrült és veszélyes helyzetekbe keveredik, miután elhatározza, hogy kiszabadítja a testvérét. Az óra ketyeg és csak erőszakkal fogja tudni testvérét és saját magát is megmenteni.

Vetítések:

09.10. 19:30 Pressburger

09.15. 21:00 Uránia

A négyzet

Ruben Östlund svéd rendező a liberális értékeket és embereket állítja pengellérre legújabb filmjében. A főszereplő egy Christian nevű figura, aki szeretné azt hinni, hogy a liberális szempontok szerint hibátlan életet él, mint egy kortárs művészettel foglalkozó múzeum kurátora. A film azt mutatja be, hogy hogyan áll teljesen feje tetejére az élete, miután ellopják a tárcáját, illetve kisiklik legújabb kiállításának marketing kampánya is. A külföldi kritikusok szerint a film hosszabb, mint kellene, de így is nagyon érdekes és vicces képet ad arról, hogy hol is van a politikai korrektség vége.

Vetítések:

09.09. 21:00 Pressburger

09.10 14:00 Uránia

Last Men In Aleppo

Az idei Sundance fesztiválról a zsűri nagydíját hozta el a Last Men In Aleppo, ami egy szíriai és dániai filmes kamráján keresztül mutatja be a Fehér sisakosok harcát Aleppoban. Ez a szervezet önkéntesekből áll, akik először rohannak a robbanások helyszíneire, hátha találnak túlélőket. A dokumentumfilmnek három főszereplője van, akiknek dönteniük kell, hogy menekülnek a családjukkal együtt, vagy maradnak és harcolnak az országért.

Vetítések: