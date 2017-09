Folytatódik a bohóchorror

Az amerikai mozikban még csak ma mutatják be a nálunk tegnap óta látható Az című horrort, amit Stephen King azonos című regényéből és nem túl nagy költségvetésből (35 millió dollár) rakott össze a New Line Cinema, de a filmért rajongó amerikai szaksajtó (mi is szerettük, itt írtunk róla) máris a folytatásról ír.

Gary Dauberman, a film egyik forgatókönyvírója már alá is írt a második részre, és hamarosan Andy Muschietti rendező is követi a példáját, bár ő még alkudozik a stúdióval, vélhetően a fizetésén. Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith és David Katzenberg producerek is benne vannak a folytatásban, szóval az egyelőre 2. fejezet címet viselő második film szinte borítékolható.

Egyébként ha valaki olvasta a regényt, vagy látta az abból készült első filmet, amiben Tim Curry riogatta a gyerekeket bohócjelmezben, tudja, hogy mindkettő inkább arról szól, hogyan dolgozzák fel a film főszereplői a gyermekkori traumáikat, és ugyan mindkét idősíkról szó esik, de a jelen a hangsúlyosabb. A 2017-es filmben viszont a cselekmény a múltban (az első film 50-es évekbeli helyszínével szemben a 80-as években) játszódik, és majd a második részben lesz szó a felnőttkorról.

Az Az fogadtatásáról ma még korai lenne írni bármit is, mindenesetre a felhajtás elég nagy körülötte, és nagyon jó a sajtója: a kritikák szinte egyöntetűen pozitívak, például a Rotten Tomatoes portálon, amit Hollywood az első számú közellenségnek kiáltott ki nemrég, 90 százalékos az elfogadottsága. Az első trailerjét egy nap alatt 197 millió alkalommal nézték meg online, és 50-60 millió dolláros első hétvégét jósolnak neki.

A folytatásra egyelőre pont az a Cary Fukunaga (True Detective) nem írt még alá, aki az első filmet eredetileg rendezte is volna saját forgatókönyvéből. Ő a klasszikus "kreatív nézetkülönbségek" indokkal szállt ki a rendezésből, de a forgatókönyv írói között ott szerepel a neve. Azt sem tudni, hogy a második részre az első gyerekszínészeit visszahívják-e, de a Hollywood Reporter szerint erre nagy esély van, mert a 27 évvel később játszódó folytatásban lesznek flashbackek is, ahogy a regényben is vannak szép számban.

A második rész forgatását hamarosan kezdhetik, és ha a gyerekek is szerepelnek benne, nem is ártana sietni, mert még a végén fenőnek. A premierdátum egyelőre nem ismert, de 2019 vége tűnik esélyesnek.