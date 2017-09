Kate Winslet és Idris Elba mínusz húsz fokban lesznek szerelmesek

Kijött egy új részlet Kate Winslet és Idris Elba túlélődrámájából, a Hegyek közöttből. A film Charles Martin The Mountain Between Us című regényéből készült és A futár, az Omar és a Mennyország most rendezője, Hany Abu-Assad rendezte. Winslet és Elba mellett láthatjuk még Dermot Mulroneyt és Beau Bridgest is.

A sztori nem túl bonyolult: Winslet és Elba repülőgépe lezuhan, és csak ők ketten élik túl. Egyikük újságíró, a másikuk sebész, korábban soha nem találkoztak, de most csak egymásra számíthatnak. Hamar kiderül ugyanis, hogy nem jön értük semmilyen segítség, így nekik kell valahogy leverekedniük magukat a havas hegycsúcsról, ahova a gép zuhant. Nagyon úgy tűnik, hogy eközben bizony egymásba is szeretnek.

A Hegyek között amerikai premierje idén októberben lesz, Magyarországon pedig 2018. január 4-én mutatják majd be.