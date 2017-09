A szájhagyomány a legerősebb hívószó

Véget ért a nyári mozis szezon, úgyhogy a tavalyi évhez hasonlóan megnéztük, melyik filmre ült be a legtöbb magyar. 2016-hoz képest a legnagyobb változás a magyar film feltámadása: a tavasszal bemutatott Kincsem (439 ezer néző!) mellett a nyári Pappa pia is komoly közönségsiker, amellett, hogy a Testről és a lélekről, valamint az 1945 is szép számokat tudott hozni.

A plázamozikban főleg folytatásokat kerestek az emberek, már ami a külföldi termést illeti. Az is elmondható, hogy több népszerű alkotásnak van történelmi vagy képregényes alapja. Érdekes tendencia, hogy a lista több tagjának is sikerült bebizonyítania: ha egy film tényleg jól sikerült, akkor a gyenge kezdés ellenére is megtalálja a közönségét. De nézzük sorjában a legsikeresebb filmeket, amik május és augusztus között érkeztek a mozikba.

Gru 3: 567 ezer néző

Régóta tudjuk, hogy a magyarok odavannak a Minyonokért és gazdájukért, a mára már jó útra tért szupergonoszért, Gruért is. 138 859 nézővel indított július elején, ami minden idők 9. legerősebb kezdése a magyar mozikban, és később sem veszített sokat a népszerűségéből. Jelenleg 567 ezer nézőnél tart, vagyis nem lesz akkora siker, mint a Minyonok 2015-ben, ami 737 ezer nézőt szerzett, de így is nagyon szép teljesítmény, ami az év legjobbja is lehetne, ha nem folytatódna idén a Star Wars a 8. epizóddal. Ebben a helyzetben talán mellékes is, hogy maga a film hogyan sikerült, mindenesetre kritikánkban elnézőek voltunk a nyilvánvaló bugyutaságaival szemben.

A Karib-tenger kalózai: Salazár bosszúja:

333 ezer néző

A magyarok szemében nem csökkent túl sokat Johnny Depp ázsiója. A Karib-tenger kalózai sorozat legújabb része az Egyesült Államokban szinte megbukott, a világ többi részén viszont legalább annyira ki voltak rá éhezve a nézők, mint a magyarok. 618 millió dollár jött össze a világ összes tájáról, amihez 1,8 millió dollárral járultak hozzá a hazai nézők, ami 333 ezres nézőszámot jelent. Az amerikai kudarc ellenére az is valószínűsíthető, hogy újabb epizóddal folytatódik a sorozat. Valószínűleg hiábavaló a remény, hogy abba majd szorul majd valami eredetiség, mert a Salazár bosszúja túl sok meglepetést nem tartogatott.

A galaxis őrzői vol. 2: 295 ezer néző

Fotó: Disney

Az Egyesült Államokban a képregényfilmek terén mindent vitt a Wonder Woman, amire a magyarok sokkal kevésbé kattantak rá. Sokkal népszerűbb volt a Marvel idei nagy dobása, A galaxis őrzői folytatása. Star Lord és a többiek kalandjára már az első hétvégén 104 ezer ember volt kíváncsi, míg Wonder Womannek összesen 147 ezer nézőt sikerült megnyernie magának. James Gunn filmje a Marvel-filmek hazai versenyében is elég jól áll, 295 ezren látták, amivel sikerült megelőznie a tavaly bemutatott Amerika Kapitány: Polgárháborút, és a negyedik legsikeresebb a házi versenyben. Magáról a filmről megoszlottak a vélemények, amit egy spoileres podcastben is kitárgyaltunk, ahol inkább a pozitívumok kerültek túlsúlyba, kritikánkban viszont a problémákat foglaltuk össze.

Baywatch: 285 ezer néző

A Baywatch kirobbanó sikere is azt bizonyítja, hogy egészen nagy eltérés van a magyar és az amerikai közízlés között. A tengerentúlon még májusban bemutatták, de Dwayne Johnson és Zac Efron kockái nem voltak elegendőek ahhoz, hogy megmentsék a bukástól a Baywatch filmes feldolgozását. Hazánkba jókora csúszással, csak júliusban érkezett meg, de lehet, kellett a strandidő kellős közepe is, hogy taroljon. A film magyarországi sikerében az is közrejátszhatott, hogy Zac Efron kifejezetten nagy sztárnak számít ebben a kategóriában, és filmjei (például a Nagyfater elszabadul) rendre ott szerepelnek az éves toplistákon, noha sem az amerikai bevételeik, sem a kritikai fogadtatásuk nem mondható igazán erősnek. A Baywatchban sem a történettől, sem a poénoktól nem voltunk elájulva, de a kritikai megítélés nem számított különösebben, hiszen a klasszikus sorozat filmes adaptációját már 285 ezren látták a nyár végéig, és még néhány ezren biztosan megnézik, mielőtt lekerül a mozik műsorából.

Pókember – Hazatérés: 187 ezer néző

Újabb Marvel-film a listán. A Pókember ilyen szintű sikere váratlan, és szerepet játszhatott benne a film kedvező fogadtatása, illetve az, hogy Tom Holland Peter Parkerét tavaly már az Amerika Kapitány: Polgárháború című filmben megmutatták a közönségnek. Az 57 ezres kezdőhétvége után egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a film ott lehet a nyár legjobbjai között, azonban hétről hétre sikerült stabilizálnia helyét a nézettségi lista élmezőnyében, jelenleg pedig 187 ezres nézőszámnál tart. A 200 ezer valószínűleg nem lesz meg, de látszik, hogy a képregényfilmek sem fulladnak ki néhány hét után, ha sikerül eltalálni a célközönség ízlését. A Pókember – Hazatérés apropóján podcastet is készítettünk, amiben átbeszéljük a film szerethető és idegesítő részeit is.

Dunkirk: 181 ezer néző

Christopher Nolan neve garancia a sikerre, ezért fordulhat elő, hogy a Warner stúdió teljesen szabad kezet adott neki abban, hogy mi legyen a következő filmje a Csillagok között után. A 47 éves rendező a második világháborút dolgozta fel, de úgy, hogy nem a harcra, hanem a menekülésre és a mentésre helyezte a hangsúlyt. A végeredmény az Indexet is lenyűgözte, és biztosra vesszük, hogy az Oscaron is találkozunk a filmmel. A nézők sem maradtak távol a nyári szezonban egyedinek számító filmtől. Csak 42 ezerrel indult, ez maximum közepesnek mondható, viszont a szájhagyománynak köszönhetően stabilan tartotta magát heteken keresztül, és sikerült 181 ezer nézőig masíroznia.

Pappa pia: 179 ezer néző

Fotó: Intercom

Úgy tűnik, Andy Vajna tudja, hogy mi kell a közönségnek, és a Csinibaba meg a Made in Hungária sikere után jól érezte, hogy eljött az ideje egy újabb, könnyed, zenés-táncos magyar filmnek, ráadásul Szabó Kimmel Tamással a főszerepben. A rendezéshez hazahívta Amerikából a rajzfilmes körökben legendának számító Csupó Gábort, illetve Divinyi Réka forgatókönyvéhez leszervezte Stohl Andrást, Nagy Ferót, Reviczky Gábort – az egymilliárdos állami támogatás után pedig biztos volt, hogy nem ez lesz a következő Veszettek. Így is lett, keddi bemutatóval ugyan, de összejött a 70 ezer néző már az első héten, ami aztán a vártnál nagyobb fokban esett vissza, de 179 ezer néző után igazán nincs mire panaszkodni, és valószínűleg megy ez még 200 ezer fölé is. Maga a film egészen értelmezhetetlen lett, de a minőség egy kérdés, az pedig egy másik, hogy idén már a második közönségfilm készült el, amire tényleg kíváncsiak voltak a hazai nézők: tavasszal a Kincsem hódított, nyáron a Pappa pia.

Verdák 3: 153 ezer néző

Fotó: Walt Disney Pictures

A Verdák harmadik része jórészt csak azért készült el, mert Villám McQueen képével rengeteg pólót, ágyneműt, bögrét, autós sötétítőt és megszámlálhatatlan egyéb csecsebecsét lehet eladni, ami stabil bevétel a Disney-nek. Ennek ellenére a Verdák harmadik részénél sikerült találni egy jó és érdekes történetet, csak sajnos ez túlságosan későn bontakozik ki. A hazai bemutató június közepén volt, nem sokkal a Gru 3 előtt. Nem is kezdett túlságosan erősen, a 49 ezres nézettség 40 ezres csökkenést jelentett a második epizódhoz képest. Mégsem lett bukás a Pixar idei első filmjéből (ősszel jön egy újabb), hiába csökkent a nézettsége az első néhány hétben, később stabilizálódott, és végül csak sikerült 150 ezer fölé mennie, ami még mindig nem kiemelkedő, de a kezdéshez képest szinte bravúros teljesítmény.

Valerian és az ezer bolygó városa:

148 ezer néző

Luc Besson legújabb filmjéről azt mondta az Indexnek, hogy a tízéves önmagának készítette a filmet, aki annak idején imádta a Valerian képregényeket. Az alapanyagot végül nem sikerült kifogástalanul megfilmesítenie, ugyanis a Valerianról szóló kritikánkban azt írtuk, hogy a cselekmény csikorog, a szereposztás rosszul sikerült, a számítógépes trükkök pedig fájón nyilvánvalóak. Ennek ellenére egészen sok magyar volt kíváncsi az űrmesére Dane DeHaan és Cara Delevingne (akikkel szintén készítettünk interjút) főszereplésével. Nyár közepén 38 ezer nézővel indított, de aztán egészen stabilan tartotta magát a legjobb tíz mezőnyében, így 148 ezres nézőszámnál tart, amiből 150 ezer még biztosan lesz, de talán több is.

Transformers: Az utolsó lovag:

147 ezer néző

Fotó: Paramount

Az amerikaiak már elfordultak Michael Bay autóvá alakuló robotjaitól, a világ többi része azonban továbbra is kíváncsi a zúzásra. A magyarok sem számítanak kivételnek, és nyár végéig 147 ezren ültek be Az utolsó lovag alcímet viselő ötödik részre. Ez az eredmény különösen annak ismeretében kiemelkedő, hogy a világ összes kritikusa lehúzta a produktumot, az Indexen konkrétan minden idők legostobább filmjének neveztük.