Rekordösszeget kap a Wonder Woman 2 rendezője

A Warner hétfőn jelentette be hivatalosan a rendezőnő visszatérését, a Hollywood Reporter pedig tudni véli, hogy 5 és 7 millió dollár közötti összegért rendezi a Wonder Woman 2-t.

Miután a Wonder Woman a nyár sikerfilmje lett világszerte, és 816 millió dollárt (209 milliárd forintot) hozott, logikusnak tűnt, hogy készüljön egy folytatás, viszont - ahogy ezt ebben a cikkben bővebben is kifejtettük - Patty Jenkins rendező megmakacsolta magát, és olyan gázsit kért, amennyit egy ilyen fajsúlyú filmért egy férfi rendező szokott kapni Hollywoodban.

Ahogy az MTI is felhívja rá a figyelmet, a tárgyalások beleteltek pár hétbe, de végül a feleknek sikerült megállapodniuk, és most már mindenki a folytatásra koncentrálhat, melyet 2019 decemberében mutatnak majd be a mozik.