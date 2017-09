Oscart érhet jövőre a világ legrosszabb filmje

Előzetes érkezett James Franco The Disaster Artist című filmjéhez, melynek a fesztiválbemutatóját zajos siker övezte, és amely valós történetet mesél el: Tommy Wiseau The Room című filmje elkészítését, melyet azóta is minden idők legrosszabb filmjeként emlegetnek.

Az előzetes alapján a film tényleg rendkívül szórakoztatónak ígérkezik: Franco nemcsak rendezi a filmet, de ő játssza Wiseau-t is, a többi főbb szerepet pedig az öccse, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron, Melanie Griffith és Sharon Stone alakítják. A vígjátékban ráadásul még több ismert hollywoodi színész is feltűnik egy cameo erejéig, és többen saját magukat is alakítják, így Bryan Cranston és J. J. Abrams, de egy pillanatra még az igazi Tommy Wiseau is felbukkan a filmben.

Korábban a Room című filmről ezt írtuk : "A Room (nem összetévesztendő az Oscar-díjakat nyert drámával) ugyanis pocsék, borzasztó, rettenetes, de olyan szinten, ami már színtiszta szórakoztatásnak hat. A történet maga egy szerelmi háromszögről szól: egy férfi (a rendező-író-producer Tommy Wiseau) tökéletes élete teljesen tropára megy, amikor a felesége megcsalja őt a legjobb barátjával. Wiseau egy nagyszabású, elementáris erejű drámát akart ebből csinálni, de teljesen inkompetens volt hozzá, az ambíció kivételével minden hiányzott belőle. Viszont a béna kameramozgás, az érthetetlen dialógusok, a megmagyarázhatatlan pillanatok, a gyogyós mellékszereplők, és a végtelen idézhetőség miatt a Room lett a kétezres évek legnagyobb kultfilmje."

A Disaster Artist forgatókönyvét az azonos című könyvből Scott Neustadter és Michael H. Weber írták (korábban: Az élet habzsolva jó, Csillagainkban a hiba, A nyár 500 napja), és moziban decembertől vetítik majd Amerikában. Magyar forgalmazóról nincs hír, de ez pillanatok alatt változhat, ha igaz, amit a Variety ír: a lap szerint ugyanis a filmnek valós esélye lehet az Oscarra, és nemcsak azért, mert ugyanúgy az A24 forgalmazza, mint a Holdfényt.