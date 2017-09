Liam Neeson abbahagyja az akciófilmezést

Jaume Collet-Serra és Liam Neeson már bevett párosnak számítanak, a Non-Stop és az Éjszakai hajsza után egy újabb akció-thriller filmmel rukkoltak elő, a The Commuternek már meg is érkezett az első előzetese.

Neeson egyébként ezzel a filmmel úgy tűnik, végleg véget vet az akciófilmes karrierjének, legalábbis ezt bizonygatta a torontói filmfesztiválon, ahol kifejtette, hogy idén volt 65 éves, és nem való már neki az akciózás. Hozzátette, bár a filmstúdiók még mindig rengeteg pénz ajánlanak neki egy-egy ilyen szerepért, szerinte a kora miatt egyre kevésbé hihető az általa alakított, "átlagos, idősödő férfi akciószerepben karakter". Neesont egyébként harminc éve láthatjuk már filmvásznon, a legnagyobb sikert mégis az akciófilmek, és azon belül is az Elrabolva sorozat hozta meg számára. Ennek még bevállalta a harmadik részét is három éve, de már akkor is nagyon fanyalgott, és azt mondta, nem akar több részt.

Búcsúzóul azonban még két akciófilmet lenyomott, az egyik a Hard Power, a másik pedig a már említett The Commuter, ami a most kijött előzetes alapján az előzőekhez némileg hasonló, akciófilmnek tűnik, amiben a munkába ingázó, szerető családapa saját akaratán kívül, Vera Farmiga ármányai által belekeveredik valami sötét dologba. A film egy morális kérdést feszeget, miszerint nagyon sok pénzért Neeson hajlandó-e arra, hogy leleplezzen valakit. Hamar kiderül azonban, hogy az átlagos könyvelő-apuka sötét ügyekbe keveredett, ami az ő, vagy utastársai életébe is kerülhet.

A film amerikai bemutatója 2018 január 12-én lesz.