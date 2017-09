Súlyos titkokról beszél új filmjében Törőcsik Mari

Itt az első előzetese a Kossuth-díjas, Balázs Béla-díjas és Arany Medve-díjas forgatókönyvíró-rendező, Mészáros Márta 26. Aurora Borealis – Északi fény című filmjének. A film Törőcsik Mari, Tóth Ildikó és Törőcsik Franciska főszereplésével október 19-én kerül a hazai mozikba. Az Aurora Borealis – Északi fény két idősíkon futó családtörténet, ami egy anya és lánya kapcsolatának mélységeit boncolgatja.

A sztori szerint a Bécsben élő sikeres ügyvéd, Olga (Tóth Ildikó) idős anyja, Mária (Törőcsik Mari) váratlanul kómába esik. Amíg Mária élet és halál közt lebeg, Olga egy mélyen elhallgatott titokra bukkan. Az egyre szenvedélyesebb kutatás az '50-es évek háború utáni Európájába vezeti vissza. A korábbi idősíkon Mária fiatalkori története elevenedik meg, a fiatal Máriát egyébként Törőcsik Franciska játsza, aki csak névrokona Törőcsik Marinak.

A filmhez itt az első előzetes, ami alapján Mészáros új filmje egy nagyon mély, megrendítő, közép-európai történetnek ígérkezik, ami arról is szól, hogy a mai napig nagyon sok háborús trauma és ahhoz kapcsolódó tabu él a magyar társadalomban is. "Szinte minden családban vannak sötét titkok, elhallgatott bűnök, amelyek több generáció életét is tönkre tudják tenni.” – nyilatkozta filmjéről a rendező, Mészáros Márta. Az előzetes nagyon szép képi világot ígér, az opreratőr egyébként a híres Sobocinski operatőr-dinasztia legfiatalabb tagja, Piotr Sobociński jr., akit 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is a legjobb operatőrnek járó Lengyel Filmdíjjal tüntetettek ki.

Mészáros Márta - akit az Oscar-díjakról döntő Amerikai Filmakadémia idén nyáron a film egyik forgatókönyvírójával, Pataki Évával együtt új tagjai közé választott – korábban olyan, számos díjjal kitüntetett filmeket rendezett, mint az Örökbefogadás, a Kilenc hónap, a Napló gyermekeimnek és a Napló szerelmeimnek.

A Magyarországon, Bécsben, Barcelonában és Lettországban forgatott film teljes költségvetése 788 millió forint, mely a Filmalap gyártási támogatásából és 25% közvetett támogatásból tevődik össze. A forgatókönyvét Mészáros Márta, Pataki Éva és Jancsó Zoltán közösen jegyzik.