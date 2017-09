Megvannak a diák-Oscar-díjasok, nem nyert a magyar film

Az Amerikai Filmakadémia kihirdette, mely filmek nyertek diák-Oscar-díjat. Freund Ádám Földiek című rövidfilmje bár a döntőbe került, díjat nem kapott.

Fotó: Bence Szemerey Fekete Ádám, a film egyik írója és Freund Ádám rendező a forgatáson

Augusztusban derült ki, hogy Freund Ádám Földiek című rövidfilmje 1573 nevező közül bekerült a hét legjobb közé az Oscar-díjakról is döntő Amerikai Filmakadémia döntése alapján a legjobb nem amerikai játékfilmek diák-Oscar-díjaiért folyó versenyben. Az Akadémia magyar idő szerint szerda éjjel meghozta a döntését arról, hogy kategóriánként melyik filmeket díjazták, és a Földiek ezen a listán már nem szerepelt.

A kategória arany, ezüst és bronz medálját a Facing Mecca című svájci, a Watu Wote/All of Us című német és a When Grey is a Colour című holland film nyerte el. A nyertesek egy hétre Los Angelesbe utazhatnak egy workshopra és a verseny 44. díjátadó gálájára, október 12-én. De ami fontosabb: a nyertes filmek automatikusan jelölhetővé válnak a legjobb rövidfilm Oscar-díjára is. Az Akadémia azt is közölte: az eddigi díjazottak közül 57-et jelöltek az "igazi" Oscar-díjra, ebből 11 meg is kapta a szobrot; ez legutóbb tavaly történt meg Daphne Matziaraki aranyérmes, 4.1 Miles című dokumentumfilmjével.

Tavaly is volt egyébként magyar jelölt: akkor Kis Hajni Szép alakja indult a díjért. Az eddigi egyetlen magyar díjat 1991-ben Böszörményi Zsuzsa diplomafilmje, az Egyszer volt, hol nem volt kapta a legjobb idegen nyelvű film diák-Oscar-kategóriában, majd 1994-ben még volt egy magyar jelölt – azóta először tavaly szerepelt magyar alkotás a jelöltek között.

Freund Ádám idén diplomázott Miklauzic Bence és Salamon András film- és televíziórendező BA osztályában, de előtte az SZFE-n televíziós műsorkészítő szakon is tanult. A Földieket Fekete Ádámmal és Horváth János Antallal közösen írta.

A film főszereplője egy 12 éves kisfiú, Ábel (Cservák Zoltán), akinek családtagjai (Dimény Áron, Györgyi Anna, Rujder Vivien) mintha az univerzum legtávolabbi pontjaiban élnének. Amikor azonban a hobbi-feltaláló apa ténylegesen kilövi magát az űrbe, a fiúnak választania kell, hová tartozik.

A Földiek idén tavasszal debütált a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon, amelynek elnyerte a fődíját, a film operatőre, Gyuricza Mátyás pedig az Aranyszem Operatőr Fesztivál díját is bezsebelte diák kategóriában; akkori kritikánkban mi is 9 pontot adtunk rá.

A „diák-Oscar” az Oscar-díjról is döntő Amerikai Filmakadémia 1973 óta működő rendezvénye. A korábbi nyertesek között olyan neveket találni, mint Robert Zemeckis, Spike Lee, Trey Parker, John Lasseter, ők mind vizsga- vagy diplomafilmjeikkel nyertek díjat, és aztán kezdtek sikeres nagyjátékfilmes karrierbe.