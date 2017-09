A Guardiannek bejönnek Tilla kerekesszékes bérgyilkosai

Ugyan nem mutatja be radikálisan új eszközökkel a sérült embereket, de helyén van a szíve

- írja a Guardian kritikusa Tilla Tiszta szívvel című filmjéről, amit itthon tavaly májusban mutattak be (a nyitóhétvégéje 5100 néző körül volt, összesen kb. 30 000 néző látta), de a britekhez csak most jutott el. Leslie Felperin azt is megjegyzi cikkében, hogy a fim többet gondol magáról, mint ami, de ha az ember idén csak egy filmet akar megnézni kerekesszékes magyar bérgyilkosokról, akkor ez legyen az.

A kritika kiemeli, hogy a főszereplők között kettőt is sérült színészek alakítanak (Fenyvesi Zoltán és Fekete Ádám), és azt is, hogy ugyan az alapkoncepció elég meredek, de Tilla rendezésében mégis működik, nagy hangsúlyt helyezve a fizikalitásra, amiben Thuróczy Szabolcs jár az élen.

Olyan felsőteste van, mint egy cirkuszi akrobatának.

Fotó: Tiszta szívvel

A fim csavarját idegesítően kiszámíthatónak tartja a Guardian, de azzal fejezik be a kritikát, hogy ezen kívül nem sok hamis hang van benne.