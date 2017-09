Jennifer Lawrence egy budapesti kocsmában emberkedett részegen

A világ legjobban fizetett színésznője, aki mostanában bemutatott Anyám! című filmjével haknizza körbe az amerikai talkshow-kat, télen itt forgatta a Vörös veréb című kémdrámáját, és egy görbe este rendes kocsmai verekedésbe keveredett, amiről így mesélt Seth Meyers talkshow-jában:

Azaz odament hozzá valami ember az egyik kocsmában, hogy szelfizzen, mire a bevallottan részeg színésznő mondta neki, hogy inkább ne, az egyik haverja meg be is szólt neki. Erre a faszi annyit szólt vissza, hogy fuck you!, amit lehet baszódj meg!-nek is értelmezni, ha nem tudunk rendesen magyarul, de ha igen, akkor a menj te a faszomba!, vagy kapd be!, esetleg akkor a kurva anyád, bazdmeg! közelebb áll a jelentéstartalomhoz ebben az esetben.

J-Law viszont elég részeg volt ahhoz, hogy egy sörrel menten leöntse az embert, és tovább folytassa az ittas emberkedést, míg valaki le nem fogta. Később egy haverja szerint a leöntött ember sírva távozott. A színésznő budapesti kalandjait elég alaposan lekövette a magyar bulvársajtó, kész csoda, hogy erről eddig szó sem esett sehol.