Ne bőszítsd fel a replikánst!

A Blade Runner 2049 című Szárnyas fejvadász-folytatás elé három előzményfilm is készült, melyekre Denis Villeneuve, a film rendezője kért fel művészeket. Az első 2036: Nexus Dawn címmel jelent meg pár hete, és Jared Leto karakteréről szó, aki ismét (az eredeti film 2019-ben játszódott) replikánsok gyártásába/tervezésébe fog. A második tegnap óta érhető el, a címe 2048: Nowhere To Run, és Dave Bautista látható benne egy, a fejvadászok elől menekülő replikáns szerepében, akit nem idegesítenénk fel semmi pénzért.

Ha nem lett volna meg, itt az első is: