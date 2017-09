Jennifer Lawrence kocsmabunyóban sem nyomná le az emberevő bohócot

Épp csak kiderült, milyen kemény tud lenni Jennifer Lawrence, ha egy budapesti kocsmában köt bele egy idegen, máris elvesztett egy jóval fontosabb küzdelmet: Amerikában most mutatták be az új filmjét, az anyám!-at, amit nemcsak a kritikusok utáltak, de a nézők is, így alig több, mint tizedannyi bevételt szerzett az első hétvégéjén, mint az Az, pedig a Stephen King-adaptáció már a második hete megy a mozikban.

Jennifer Lawrence az anyám! poszterén

Magyarországon egyelőre még várni kell az anyám!-ra (bár mi már láttuk a Cinefesten, és elég jól értjük, miért utálják az emberek a filmet), de az nálunk is stimmel, hogy az Az letaszíthatatlan a nézettségi toplista első helyéről: hiába mutattak be a mozik több új filmet, a már a múlt hét óta látható Az-t így is majdnem négyszer annyian nézték meg, mint a második helyezettet, ami egyébként szintén nem újdonság, hanem a harmadik hete nézhető Barry Seal: A beszállító.

A legnézettebb új bemutató is csak a harmadik helyig jutott el, egy hollywoodi romantikus komédiától szinte szánalmasnak számító 17 521-es nézettséggel. Reese Witherspoon neve ennyire volt elég. A top tízben a másik újonc, az Amerikai bérgyilkos még jó pár ezer nézővel lemaradt Reese Witherspoon szeretőitől. A Pappa Pia is lassan, de biztosan veszíti el a nézőit: ezen a héten megint elvesztette nézői negyedét, így 7633-an látták, de az eddig összeszedett 190 ezer eladott jegy így is rengeteg egy magyar filmtől. Bár a pillanatnyilag 441 ezer nézőnél járó Kincsemet így már aligha fogja utolérni, vagy akár csak megközelíteni.

Amerikában pedig tehát szintén az Az-ról szólt a hétvége, még mindig, Jennifer Lawrence és a rendező Darren Aronofsky bánatára. Az anyám! nemhogy a toplista élére nem jutott fel, de hét és félmillió dolláros bevétele még a második helyezett – az Aztól alaposan lemaradt – Amerikai bérgyilkos eredményének is csak a fele.

Ráadásul az Az és az anyám! nagyjából ugyanannyi pénzből készült – az Az 35, az anyám! 30 millió dollárból –, de az eddigi bevételük is összehasonlíthatatlan: az előbbi csak ezen a hétvégén keresett 60 millió dollárt, összesen pedig már 371 milliónál jár, utóbbi viszont eddig csak 13,5 milliót gyűjtött be, ami minden összehasonlítás nélkül is kiábrándító.