Kitüntetik a Mielőtt felkel a nap-filmek főszereplőnőjét

Gazdag és sokszínű munkássága elismeréseként, amelyet a kamera mindkét oldalán végzett, Európai Hozzájárulás A Világ Filmművészetéhez elismerést kap Julie Delpy - közölte az Európai Filmakadémia (EFA).

A párizsi születésű Julie Delpy-t Jean-Luc Godard fedezte fel 14 éves korában, amikor szerepet adott neki Detective (1985) című filmjében. Filmes tanulmányait a new yorki Tisch School of the Arts diákjaként végezte, több mint harminc film rendezője, írója vagy szereplője volt.

Főszerepet játszott Bertrand Tavernier Beatrice Passiója című filmjében, amiért francia César jelölést kapott a Legígéretesebb színésznő kategóriában. Szűz Máriát alakította Carlos Saura In The Dark Night című mozijában, első átütő sikerét pedig Agnieszka Holland Európa Európa című filmjével aratta. Volker Schlöndorff Homo Faber című filmjében nyújtott alakításáért kapta első EFA jelölését 1991-ben. Dolgozott együtt Krzysztof Kieslowski-val a Három szín trilógia Dominique-jaként (1993/1994), Jim Jarmusch-sal a Broken Flowers - Hervadó virágok-ban (2005), illetve Todd Solondz-cal a Wiener Dog (2016) című filmben.

Legemlékezetesebb alakítását minden bizonnyal Ethan Hawke oldalán nyújtotta Richard Linklater filmjeiben: Mielőtt felkel a nap (1995), Mielőtt lemegy a nap (2004), és Mielőtt éjfélt üt az óra (2013). Delpy a filmek társírója volt és Oscar jelölést kapott az utóbbi kettőért, valamint egy Golden Globe-jelölést a Mielőtt Éjfélt Üt Az Órá-ban nyújtott alakításáért.

Hat nagyjátékfilmet rendezett, és második EFA jelölését 2007-ben a 2 Nap Párizsban című moziért kapta, amelyért César díjra is jelölték. Francia Hétvége című filmje a zsűri különdíját kapta 2011-ben a San Sebastian Filmfesztiválon, míg Lolo című alkotása a 2015-ös Velencei Filmfesztiválon debütált.

A filmművészet iránti elkötelezettségének elismeréseként az Európai Filmakadémia büszkén tünteti ki Julie Delpy-t az Európai Hozzájárulás a Világ Filmművészetéhez díjjal.

Julie Delpy a 30. Európai Filmdíj-átadó díszvendége december 9-én Berlinben.