Újabb fesztiválfődíjat nyert Török Ferenc filmje

Csaknem 120 filmet mutatott be az elmúlt héten a holland Film by the Sea nemzetközi filmfesztivál Vlissingenben. Az idén 19. alkalommal megrendezett szemle fókuszában a film és irodalom kapcsolata áll. A szakmai zsűri Török Ferenc 1945 című filmjét tüntette ki a fesztivál fődíjával, amelyet a rendező és Szántó T. Gábor író személyesen vettek át.

Fotó: Lex de Meester Török Ferenc és Szántó T. Gábor

Bár a Film by the Sea filmfesztiválon többször is versenyeztek már magyar filmek, ez volt az első alkalom, hogy díjaztak is egy magyar alkotást.

Az 1945-nek viszont nem ez az első fesztiválsikere: közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban és a budapesti Titanicon is. Meghívta a nagy presztízsű Edinburgh-i, majd a jeruzsálemi filmfesztivál is, ahol a Yad Vashem Intézet díjával tüntették ki, San Franciscóban a kritikusok díjával együtt a közönségdíjat is elnyerte. Legutóbb a freistadti Der neue Heimatfilm filmfesztiválon a legjobb játékfilm díját nyerte el, a múlt héten pedig a Temesváron megrendezett közép- és kelet európai filmek fesztiválján is fődíjjal jutalmazták.

A magyar film Észak-Amerikában mindeddig 40 filmfesztiválra kapott meghívást, novemberben pedig az amerikai forgalmazó, a Menemsha Films New York-i és Los Angeles-i mozikban is műsorra tűzi az 1945-öt.

Török Ferenc filmjét április óta mintegy 35 ezren nézték meg, és továbbra is műsoron van a mozikban.