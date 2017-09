Emberére akadt Morgan Freeman

Hosszú idő után újra mozifilmet rendezett Ron Shelton, aki többek között a Wesley Snipes és Woody Harrelson főszereplésével készült, Zsákolj, ha tudsz! című kosaras vígjátékot dirigálta, valamint a Baseball bikákat Kevin Costnerrel és Susan Sarandonnal.

Shelton utolsó nagyobb rendezői munkája a Harrison Ford-féle Hollywoodi őrjárat volt, még 2003-ból, illetve forgatókönyvíróként a szintén 2003-as Bad Boys 2 sztoriján is dolgozott, most pedig megérkezett az előzetes legfrissebb, Just Getting Started című munkájához.

A film főszereplője Morgan Freeman, aki egy luxusüdülőt vezet, és bár vannak homályos foltok a múltjában, mindenki odáig van érte – imádják a nők, bírják a férfiak. A népszerűsége egészen addig megkérdőjelezhetetlen, amíg fel nem bukkan Tommy Lee Jones, aki egy visszavonult FBI-ügynököt alakít, az érkezésével pedig rögtön beindul a farokméregetés a két öreg között, hogy ki a nagyobb császár a környéken.

Aztán Freeman veszélybe kerül, és nemcsak az életét kell megmenteni, hanem egyúttal az üdülőközpont jövőjét is. A filmben azért kell majd izgulni, hogy ez a két, egymás orra alá állandóan borsot törő fickó képes lesz-e félretenni az ellenszenvét, és együttműködni, vagy sem. Bár a válasz talán sejthető.

A film még idén mozikba kerül, december nyolcadikán lesz az amerikai bemutató időpontja, magyarországi forgalmazásról azonban egyelőre nem tudni.