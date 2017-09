Ebből a videójátékból nehéz lesz kilépni

Valamiért jó ötletnek tűnt, hogy 2017-ben folytatása vagy újragondolása készüljön a Jumanji című filmnek. Nyáron már bemutattak egy előzetest, amiből kiderültek az alapok. A történet négy fiatalról szól, akik találnak egy régi videójátékot, amiről még nem hallottak, a Jumanjit. Ez egy pillanat alatt rabul ejti őket, a szó legszorosabb értelmében. A második előzetes pedig bővebb képet ad arról, hogy mire kell számítani a december 21-én mozikba kerülő filmben.

A főszereplők bekerülnek a játékba, ahol viszont mindenki az avatarjává lényegül át. Spencer, a legnagyobb játékos a bagázsból, izomkolosszussá változik (Dwayne Johnson), Fridge összemegy és egy okos tudós testébe kerül (Kevin Hart), de még így is jobban jár, mint Bethany, aki bombázóból egy pocakos öregúrra változik (Jack Black). A legjobban Martha jár, akiből menő amazon lesz a játékon belül (Karen Gillan). A film arról szól majd, hogy hogyan győzik le a játékot azért, hogy megmenekülhessenek és visszakerüljenek az igazi testükbe.

Az előzetes mutat egy kicsit abból is, hogy milyen arányban keveredik majd a vígjáték és az akció a filmben. Illetve az is kiderül, hogy a készítők nem az eredeti film legérdekesebb részét akarták tovább vinni. Az azzal játszott el, hogy milyen lenne ha társasozás közben vadállatok rohannának be a nappaliba. A mostani pedig azzal játszadozik, hogy milyen lenne tényleg átlényegülni egy számítógépes játék karakterévé, akinek sablonok alapján határozták meg a fizikai tulajdonságait. Sok múlik majd a poénokon, illetve a karakterek kémiáján, de az eddig látottak alapján nem értjük, hogy ezt a filmet miért kellett Jumanjinak hívni.