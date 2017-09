Nézzen be Az utolsó Jedik kulisszái mögé

A szokásosnál visszafogottabb a legújabb Star Wars-epizód, Az utolsó Jedik névre keresztelt nyolcadik rész, marketingje. Tavasszal kaptunk egy előzetest, amit itt kielemeztünk, de túl sok minden nem derült ki belőle. Azóta tudjuk, hogy Rian Johnson (Looper - A jövő gyilkosa, Beépülve) rendező milyen filmekkel készült a forgatás előtt, májusban elmondták, hogy mik maradnak ki a 8. részből, később pedig az Entertainment Weekly-ben jelent meg néhány konkrétum a cselekményről. Említésre méltó még ez a videó, ami szintén a kulisszák mögötti eseményeket mutatja be.

22 Galéria: Star Wars 8 képek Fotó: David James / Lucasfilm / The Walt Disney Company

Hogy ne legyen olyan nagy csend a film körül, a Lucasfilm kiadott egy csomó fényképet nagy felbontásban, amik vagy a filmből vagy a forgatásról származnak. Ezek egy részét már lehetett látni, de általában vízjelekkel ellátva. Most viszont itt van az összes, vízjelektől mentesen, nagy felbontásban. A cikkben található képekre kattintva megnyílik a galéria, amiben több, mint 20 fotó látható.

22 Galéria: Star Wars 8 képek Fotó: David James / Lucasfilm / The Walt Disney Company

Nem hivatalos információk szerint film második előzetese október elején, a Disney tulajdonában lévő, ESPN csatornán debütál majd, egy amerikai foci közvetítés szünetében. Erről Mark Hamill írt a Twitterén, de az információ valószínűleg még nem hivatalos, mert azóta törölte az üzenetet. Viszont mernénk rá fogadni, hogy végül tényleg így mutatják be az előzetest, hiszen két évvel ezelőtt Az ébredő Erő második előzetese is októberben, egy hétfő esti focimeccs szünetében mutatkozott be.

Mindenesetre a színész Twittere Magyarországnak is hozott egy kis hírnevet, mikor a színész megosztotta Twitteren a Mozimánia magazin címlapját, egy Google fordítóban készült szöveggel kiegészítve.

Az utolsó Jediket a hazai mozik december 14-én mutatják be.