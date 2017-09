Igazi folytatást kap a Terminator 2

James Cameron, ezúttal ugyan csak producerként, de úgy tűnik tényleg visszatér a Terminátor sorozathoz. Még nyáron írtunk róla, hogy az első és a második rész rendezője a Deadpool rendezőjével, Tim Millerrel készítene újabb folytatást, az eddig összesen 5 epizódot megért franchise-hoz.

Fotó: YouTube Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton a Terminator 2 című filmben

Most a Hollywood Reporter jelentkezett exkluzív információkkal a filmről. Ami nyáron még csak pletyka volt, az mostanra biztossá vált, tehát visszatér Arnold Schwarzenegger a gyilkos/jóságos robot szerepéhez. Szintén visszatér Linda Hamilton, aki az első és második részben alakította Sarah Connort, akinek a jövőből érkező robotok törnek az életére.

Cameron szerint nagy dolog, hogy Linda Hamilton visszatér Sarah Connor szerepéhez, ugyanis míg az teljesen bevett dolog, hogy 50-60 éves férfiak a legnagyobb természetességgel akcióznak hollywoodi stúdiófilmekben, addig hasonló korú nőknek esélyük sincs ilyen szerepet kapni. Cameron tehát szeretne üzenni a Hollywoodban mindennapos szexizmusnak, viszont csak a kamera előtt. Az eddig bejelentett kreatív alkotók között ugyanis egyetlen nőt sem találunk.

Cameron néhány héttel ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy szóváltásba került az idei év egyik legnagyobb filmes szenzációjának, a Wonder Womannek a rendezőjével. Cameronnak azzal volt problémája, hogy a Gal Gadot által játszott főszereplőt tárgyiasították a filmben. Patty Jenkins szerint viszont Cameron egyszerűen csak nem érti, hogy egy nő lehet egyszerre gyönyörű és veszedelmes harcos is.

A rendező személye mellett az is kiderült, hogy kik dolgoznak a történeten. A cél egy újabb trilógia, ami nem fogja figyelembe venni azokat a folytatásokat, amik Cameron közreműködése nélkül készültek, vagyis mintha a Terminátor 3. - A gépek lázadása, Terminátor - Megváltás, Terminátor: Genisys meg sem történt volna.

A történeten egy teljes csapat, úgynevezett írószobában dolgozik, vagyis átveszik a tévésorozatok módszerét. Ez önmagában nem mindig garancia a sikerre, ugyanis az új Múmia reboot forgatókönyvéhez is egy írószobát hoztak össze, illetve a Transformers-filmek történetét is egy egész csapatnyi író dolgozza ki.

Az új Terminátor-trilógiát pedig a következő férfiak találják ki:

David Goyer, akire Christopher Nolan Batman-filmjei miatt emlékeznek legszívesebben a rajongók, de ő írta a Pengét is, illetve több tévé sorozatot is (Da Vinci démonai, Constantine);

Charles Eglee, olyan sorozatok írója és producere, mint a Walking Dead, a Dexter vagy a Kemény zsaruk;

Josh Friedman, az Avatar 2 forgatókönyvírója, aki a 2008-ban a Sarah Connor krónikái című Terminator-sorozat készítője is volt.

Ez a lista feltételezhetően nem teljes, de ők a legnagyobb és legtapasztaltabb nevek a projekten.

A trilógiáról egyelőre még annyit lehet tudni, hogy keresnek egy 18 éves színésznőt egy fontos szerepre, aki mindhárom filmben fontos szerepet kap. Ezek után még inkább fontos lenne, hogy a kamera mögött is legyenek női kreatív szakemberek.