Bámulatosan mutatkozik be az új Lara Croft

Megérkezett az első előzetes a 2018-as Tomb Raiderhez, amiben a kilencvenes évek legendás játékkaraktere egy fiatalabb, tapasztalatlanabb, valóságosabb, de nem kevésbé elszánt - akárcsak a film alapjául szolgáló, 2013-ban indult új TR-játékokban.

"Nagyon izgatott lettem, amikor először felkértek erre a szerepre, Lara Croft ugyanis tényleg egy ikonikus karakter, akit az emberek azonnal felismernek, és szerintem sok fiatal nő példaképe is lehet" – mondta korábban a Vanity Fairnek a svéd Alicia Vikander, aki a főszereplőt alakítja az új Tomb Raider-filmben, amelyhez most végre befutott az első előzetes.

A 28 éves színésznő korábban olyan filmekben játszott, mint az Ex Machina, A dán lány, Az U.N.C.L.E. embere Guy Ritchie-től, a nemrég mozikba került Tulipánláz, a 2016-os Jason Bourne-film, valamint a Joe Wright-féle Anna Kareninában, az Egy veszedelmes viszonyban és Az ételművészben is láthattuk.

A norvég Roar Uthaug filmjében Alicia Vikander karaktere fiatalabb, mint az Angelina Jolie-féle változatban. Az ifjú Lara Croft még botot és íjat használ harc közben, combjaira még nincsenek pisztolyok erősítve. A színésznő nemrég a Hollywood Reporternek mesélt arról, hogy a Tomb Raider-játékokkal együtt nőtt fel, és természetesen Angelina Jolie filmjét is látta, 15 éves volt akkor. Vikander szerint az új Tomb Raider egy eredettörténet lesz, amelyben "a lány a szomszédból" valódi akcióhőssé változik.

A sztori szerint Croft a régész apja után kutat, akit a 300-ból és a Drótból ismert Dominic West alakít, miközben a főgonosz, az Aljas nyolcasból és a Django elszabadulból ismert Walton Goggins, mindent megtesz, hogy ne járjon sikerrel. Croft lakótársát és legjobb barátnőjét az a Hannah John-Kamen formálja meg, aki a jövőre mozikba kerülő, Ready Player One című Spielberg-filmben is főszerepet kapott, valamint korábban a Star Wars 8-ban is felbukkant.

Az új Tomb Raider-film forgatása idén januárban kezdődött Dél-Afrikában, majd júniusban fejezték be az utolsó jeleneteket, azóta az utómunkálatok tartanak. A film jövő márciusban kerül majd mozikba szerte a világon, itthon is.