Az Egynyári kalandból érkezik a Casablanca atyjának lánya

CURTIZ (igen, így, végig nagybetűvel kell írni, ha minden igaz) címmel tévéfilm készül Michael Curtis azaz Kertész Mihály életéből, akinek többek között a Casablanca című filmet is köszönhettük. Topolánszky Tamás Yvan filmje viszont nemcsak Kertész Mihályról, hanem lányáról, Kittyről is szól, őt az Egynyári kalandból és az Aranyéletből is ismert Dobos Evelin alakítja majd.

Az MTVA Média Mecenatúra támogatásával készülő filmben a címszerepet Lengyel Ferenc (Parkoló, Anyám és más futóbolondok a családból, Portugál) kapta. A CURTIZ forgatása októberben kezdődik, a bemutató 2018 második felében lesz.