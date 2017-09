Wonder Woman is beszállhat az új Mundruczó-filmbe

Deeper címmel forog majd Bradley Cooper új krimije, aminek rendezői székében a mi Mundruczó Kornélunk ül be. A film forgatását 2018 elején kezdik meg Budapesten. Friss hír, hogy a gyártó MGM Gal Gadot izraeli színésznőt szeretné a női főszerepre, aki ugye a Wonder Woman címszerepével futott be, de láthattuk a Halálos iramban 6-ban, a Batman v Supermanben és a Kémek a szomszédban című komédiában is.

A film forgatókönyvét Max Landis (az elképesztően szar magyar címet kapó BeSZERvezve (American Ultra) írója) írta, a producere David Goyer lesz.

A sztori nagyjából annyi, hogy Cooper egy egykori űrhajóst alakít, akit felkérnek, hogy vigyen le egy tengeralattjárót az óceán legnagyobb mélységeibe, oda, ahol még senki nem járt. Mi szokott történni a mélységben az ilyen filmekben? Megmagyarázhatatlan események zavarják meg a küldetést, stb. Gadot szerepe egyelőre nem tisztázott, ha tippelni kellene, ő lesz Cooper tudós barátnőja (szemüvegben, jóhogy), aki a végén csuromvizesen kerül elő a mélységből, és a közelgő mentőhelikopter rotorjának lassított felvételben mutatott forgása közben smárolja le a orostás, kissé megfáradt, de a világot megmentő Coopert, de ne legyen igazam.

Gadot szerződtetése előtt van azért még akadály, például a Wonder Woman 2, aminek előkészítése már elkezdődött, és lehet, hogy időben üti majd a Deepert.