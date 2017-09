A Han Solo-filmben végre meglátjuk, milyen is a Kessel-futam?

Van egy jelenet a Csillagok háborújában, amit a magyar fordításban alaposan félreértettek, ez itt:

A "De hiszen ez az a hajó, amelyik nem egészen tizenkét sztenderd időegység alatt ért el a Kesselre!"-ből a Kessel run kifejezést nem sikerült rendesen magyarítani, de gyorsan meg is védem az 1977-es anyagon dolgozó kollégát, mert maga Lucas sem tudta, ez mit jelent, csak jól hangzott. Aztán később, amikor a Csillagok háborúja azzá nőtt, ami, akkor derült ki, hogy van ez a Kessel-futam, amit 12 parszek alatt teljesített a Falcon, és ez nagyon menő dolog volt.

A készülő Han Solo-filmben pedig vélhetően látni is fogjuk, miről van szó, hiszen egy eredettörténetet kapunk, amiben ez a 12 parszekes kaland fontos szerepet tölt be, Ron Howard rendező meg posztolt is egy szokásához híven titokzatos aláírással ellátott képet a forgatásról:

Egy bányát látunk rajta, fűszerbányát, ami a Kessel nevű bolygóra utal, ott vannak azok a legendás bányák, ahonnan Solo egy meredek manőverrel távozott úgy, hogy nem szippantotta be egy fekete lyuk. Szóval ez is lesz a filmben, már csak Csubakka múltjában kellene vájkálni kicsit.