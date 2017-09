Eszelős partiarcot csináltak Nyúl Péterből

Kijött az első előzetes a Nyúl Péterhez, Beatrix Potter klasszikus mesekönyve és rajzfigurái alapján készült élőszereplős filmhez. Potter meséjét több mint száz éve szeretik a gyerekek, Nyúl Péter és barátainak története eddig 80 millió példányban, 30 nyelven jelent meg. Azóta minden létező formában feldolgozták, készült belőle rajzfilmsorozat, balett és színdarab is.

2015-ben derült ki, hogy a Sony megszerezte a jogokoat, és elkészítik a Nyúl Péter élőszereplős filmváltozatát is. Ezt korábban a Disney is nagyon szerette volna, de nekik nem jött össze. Sokat mond, hogy a rendező az a Will Gluck lett, akinek a Könnyű nőcskét és a Barátság extrákkalt köszönhetjük. Ennek megfelelően Nyúl Péter mostani verziója egy bulizós dumagép, és nem egy szende kis nyulacska.

A filmben Domhnaall Gleeson játssza Nyúl Péter lakótársát, aki kifejezetten szenved a nyúl vad házibulijaitól. Gleeson amúgy a Star Wars-folytatásokban játszik, ahogy Daisy Ridley is, aki most a hangját adja az egyik állatnak.

A Nyúl Péter 2018. február 9-én érkezik az amerikai mozikba.