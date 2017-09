Tom Hanks lesz az ember, akit Ovénak hívtak

Az ember, akit Ovénak hívtak 2016 egyik legnagyobb európai filmsikere volt. Már a könyvváltozat is nagyon népszerű volt, (Fredrik Backman regénye magyarul is megjelent), aztán Hannes Holm filmje bekerült minden idők öt legnézettebb svéd mozija közé. Amerikában tavaly a nem angol nyelvű filmek közül ez hozta a legtöbb pénzt, még Oscarra is jelölték, de a díjat végül Az ügyfél kapta Iránból. (Nekünk annyira nem tetszett a film, kritikánkat itt lehet elolvasni róla.) Hollywood eddig bírta, most lecsaptak a mogorva nyugdíjas sztorijára, az amerikai verzióban Tom Hanks fogja játszani Ovét. Ő lesz a film egyik producere is, a másik meg Rita Wilson színésznő, aki egyébként Hanks felesége.

A film főhőse egy elképesztően undok nyugdíjas Ove (a svéd verzióban Rolf Lassgård alakította), aki még csak 59 éves, de úgy él, mintha már majdnem 80 lenne. Szabályos terror alatt tartja a kertvárosi lakóparkot, ahol lakik, figyel minden eldobott cigarettacsikkre vagy fűre pisilő kutyára, rendnek kell lennie mindenáron. Amúgy elég szörnyű élete van, mert a felesége, Sonja négy közös évtized után meghalt, őt pedig leépítették a munkahelyén. Annyira utálja az életét, hogy az öngyilkosságot fontolgatja, de még ez sem sikerül neki, mert új szomszédai, Patrick és a perzsa felesége, Parvaneh folyamatosan zaklatják valamivel.

"A flashback-szerű, túlidealizált visszaemlékezések és a sokszor émelyítő filmzene mindenesetre megteszi a hatását, Holm tényleg Hollywoodot megszégyenítően megy rá a könnyzacskók ingerlésére, és abban elég profi is" - írtuk a filmről tavaly, és ebből is látszik, hogy ennél ideálisabb alapanyag nem is kell Tom Hanksnek. Hogy mikor kerül az amerikai verzió moziba, egyelőre nem tudni.